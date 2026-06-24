Da li treba klimu gasiti kada izlazite iz kuće?

Tokom ljetnih vrućina mnogi se pitaju da li je isplativije ostaviti klimu da radi dok nisu kod kuće ili je ugasiti. Stručnjaci tvrde da odgovor zavisi od više faktora, ali i upozoravaju da jedna česta navika može povećati potrošnju struje i opteretiti uređaj.

Prema testovima koje su sproveli američki stručnjaci, klimu ne morate gasiti svaki put kada izađete iz stana ili kuće.

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Naprotiv, u mnogim slučajevima isplativije je ostaviti je uključenu, ali na nešto višoj temperaturi.

Idealno je da tokom dana bude podešena na oko 25 do 26 stepeni. Tako uređaj ne radi punom snagom sve vrijeme, već samo održava temperaturu, trošeći manje energije nego kada mora iznova da hladi potpuno zagrijanu prostoriju.

Greška koju mnogi prave

Jedna od najčešćih navika jeste da ljudi ugase klimu kada izlaze iz kuće, a po povratku je uključe na 20 ili 22 stepena kako bi što brže rashladili prostor.

Stručnjaci upozoravaju da upravo tada klima troši najviše energije.

Kada je stan satima bio izložen vrućini, uređaj mora da radi maksimalnim kapacitetom kako bi temperaturu spustio za nekoliko stepeni u kratkom roku. Zbog toga je često ekonomičnije održavati prijatnu temperaturu nego iznova hladiti pregrijan prostor.

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Kada ipak treba ugasiti klimu?

Ako iz kuće odlazite samo na nekoliko sati, dovoljno je da temperaturu podignete za četiri do šest stepeni.

Međutim, ukoliko vas neće biti duže od šest do osam sati, potpuno gašenje ili korištenje „away“ režima rada može biti bolja opcija. Na taj način izbjegavate nepotrebnu potrošnju energije dok nikoga nema u prostoru.

Inverter klima mijenja pravila

Veliku ulogu igra i tip uređaja koji koristite.

Stariji modeli rade po principu uključivanja i isključivanja, pa često troše više struje i brže se habaju.

Kod modernih inverter klima situacija je drugačija. One automatski prilagođavaju snagu rada potrebama prostora i mogu dugo održavati temperaturu uz znatno manju potrošnju.

Zbog toga stručnjaci smatraju da su upravo inverter uređaji najbolji izbor za kontinuiran rad tokom ljetnih mjeseci.

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Šta je najbolja opcija?

Ako imate savremenu inverter klimu, najisplativije je da tokom najvećih vrućina održavate stabilnu temperaturu od oko 25 do 26 stepeni, umjesto da uređaj stalno gasite i ponovo uključujete.

Tako ćete smanjiti potrošnju energije, rasteretiti uređaj i učiniti boravak u domu mnogo prijatnijim.

Drugim riječima, klima ne mora da radi punom snagom da biste se rashladili. Mnogo je važnije da radi pametno.

(Ona.rs)