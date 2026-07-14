Ko je Jelena Šimić, supruga uhapšenog Darija Šimića?

Javnost je ostala zatečena viješću da je bivši hrvatski fudbaler Dario Šimić uhapšen u utorak ujutro (14. jula) u akciji USKOK-a i policije, a prema nezvaničnim informacijama, sumnjiči se za nezakonito pribavljanje dozvola za rad kampa na području Tisnog.

Ovaj neočekivani pravni zaplet skrenuo je pažnju na njegovu suprugu Jelenu, ženu koja je u proteklih 25 godina bila ključna figura u njegovom životu, pružajući mu podršku kroz sve sportske i poslovne uspjehe, ali i najteže porodične trenutke, piše Tportal.

Od upoznavanja do četvrt vijeka braka

Ljubavna priča Darija i Jelene počela je prije više od 25 godina u zagrebačkom noćnom klubu, gd‌je je Dario upoznao Jelenu, tada tek sedamnaestogodišnju d‌jevojku. Iako su bili veoma mladi, njihova veza brzo je prerasla u brak koji su sklopili 3. juna 2000. godine.

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Za razliku od mnogih drugih fudbalskih zvijezda, Šimići su tokom godina uspješno izbjegavali medijske skandale i afere, fokusirajući se isključivo na porodicu i međusobnu podršku.

David - sin koji je promijenio sve

U braku su dobili četiri sina: Roka, Viktora, Nikolasa i najmlađeg Davida. Upravo je David, koji je rođen sa Daunovim sindromom, unio posebnu toplinu u njihov dom i promijenio im životnu perspektivu.

"Zbog njega smo postali plemenitiji ljudi, snažniji kao roditelji i povezaniji kao porodica", ispričao je Dario za "Story" 2020. godine, naglašavajući kako su Jelena i on kroz sinovu dijagnozu samo još više ojačali svoju vezu. Podstaknuti vlastitim iskustvom, par je osnovao Udruženje "Hureka", koje d‌jeluje u oblasti rane edukacije d‌jece.

Tajna njihove dugovječnosti

Dok se Dario bavio fudbalom, a kasnije i poslovnim poduhvatima poput proizvodnje vode i kafe, Jelena je bila njegov najčvršći oslonac. Šimić je često isticao da ne postoji čarobna formula za srećan brak, već da su ključni prilagođavanje i razumijevanje.

"Najlakše se razvesti, ali treba se boriti da brak opstane", izjavio je ranije za "Gloriju".

Rekao je da je sve što je postigao rezultat zajedničkih odluka sa suprugom.

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"Možda je tajna našeg srećnog braka to što sve odluke donosimo zajedno, svađamo se samo zbog sitnica, a o problemima razgovaramo", rekao je on.

Iako se porodica sada suočava s teškim optužbama, Jelena ostaje figura koja utjelovljuje stabilnost u njihovom privatnom svijetu.