Netanjahu upozorio Irance: Izrael će odgovoriti snažno na svaki napad

Izraelski premijer Benjamin Netajahu uputio je upozorenje Iranu. Naime, on je izjavio da će Izrael snažno odgovoriti na svaki napad na teritoriju te zemlje.

Ova izjava Netanijahua uslijedila u trenutku dok Iran izvodi napade na američke saveznike širom Bliskog istoka, uključujući susjedni Jordan, prenosi Tajms of Izrael.

- Imam poruku za iranske lidere: ne računajte na to da će vladati mir ako nas napadnete. Prethodni odgovor je bio dovoljno snažan, ali svaki dalji pokušaj da nam naudite naići će na daleko snažniji odgovor. Spremni smo za svaki scenario - izjavio je Netanjahu na konferenciji za novinare u gradu Dimona.

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Izrael je 8. juna izveo napad na iranska postrojenja petrohemijske industrije na jugozapadu Irana, kao odgovor na iranske raketne napade na Izrael.

- Prošla su vremena kada je neko mogao da nas napadne, a da za to ne plati visoku cijenu. To smo dokazali suprotstavljajući se iranskoj osovini zla i nastavićemo odlučno da djelujemo protiv svakoga ko nam naudi - poručio je Netanjahu.

(Tanjug)