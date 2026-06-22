Tri najveće zablude o kremi za sunčanje: Ovo nije dovoljno da vas zaštiti od sunca

Iako smo danas više nego ikada svjesni koliko sunčevi zraci mogu da budu štetni, i dalje postoje brojni mitovi vezani za preparate za zaštitu od sunca i kreme za sunčanje.

Dermatolozi i kozmetičari otkrivaju 3 najčešća mita o kremama sa zaštitnim faktorom:

Mit 1: Krema za sunčanje je dovoljna zaštita od sunca

Preparati za sunčanje sa zaštitnim faktorom su izuzetno snažan faktor u odbijanju štetnih posljedica ultraljubičastog zračenja, ali dermatolog prof. dr Stiven Nelson sa klinike Mejo tvrdi kako većina ljudi uopšte ne nanese dovoljnu količinu kreme da postigne visinu zaštitnog faktora obilježenog na bočici, piše Women's health.

Zato je važno da uz obaveznu kremu sa zaštitnim faktorom, što više izbjegavate direktnu izloženost suncu između 11 i 16 časova, kada je sunčevo zračenje najjače.

Svijet Zbog kreme za ruke doživjela pravu dramu na aerodromu

Na plaži se zaštite i suncobranom, a kada šetate gradom, nosite šešir i laganu odeću koja pokriva kožu. Ne zaboravite da svakog dana prije izlaska iz kuće na lice nanesete kremu sa zaštitnim faktorom.

Mit 2: Kreme za sunčanje su opasne jer se apsorbuju u krv

Istina je da se neki hemijski UV filteri mogu pronaći u krvi nakon nanošenja, ali to ne znači da su štetni. Dosadašnja istraživanja nisu pokazala da povećavaju rizik od raka ili remete hormonski status kod ljudi. Najčešći neželjeni efekti su eventualna iritacija ili alergijska reakcija kože.

Mit 3: Kreme za sunčanje blokiraju stvaranje vitamina D

Korišćenje kreme za sunčanje uglavnom ne dovodi do nedostatka vitamina D, jer većina ljudi ne nanosi kremu u količinama koje potpuno blokiraju UV zrake.

Ako postoji manjak vitamina D, bolje rješenje su ishrana bogata vitaminom D ili suplementi, a ne izlaganje suncu bez zaštite.

(b92)