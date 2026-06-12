Uživajte u sunčanom danu: Danas do 27 stepeni

Autor:ATV
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost.
Vjetar će biti slab do umjeren, uveče na istoku i pojačan sjevernih smjerova, na jugu umjerena i jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Najviša temperatura vazduha biće od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih.
Zdravlje
Oprez: Nedostatak sna povećava rizik od bolesti
Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak, Čemerno i Bjelašnica sedam, Bihać, Drvar i Zenica devet, Mrkonjić Grad i Novi Grad 10, Banjaluka, Doboj, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 11, Ribnik i Rudo 12, Višegrad i Foča 13, Bijeljina 14, Bileća 15, Mostar 16, Trebinje 17 i Neum 18 stepeni Celzijusovih.
/SRNA/
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