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Uživajte u sunčanom danu: Danas do 27 stepeni

Autor:

ATV
12.06.2026 08:18

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Сунчано небо са појавом облака као симбол нагле промјене времена
Foto: Pexel/Tahir Shaw

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, uveče na istoku i pojačan sjevernih smjerova, na jugu umjerena i jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih.

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Oprez: Nedostatak sna povećava rizik od bolesti

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak, Čemerno i Bjelašnica sedam, Bihać, Drvar i Zenica devet, Mrkonjić Grad i Novi Grad 10, Banjaluka, Doboj, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 11, Ribnik i Rudo 12, Višegrad i Foča 13, Bijeljina 14, Bileća 15, Mostar 16, Trebinje 17 i Neum 18 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/

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