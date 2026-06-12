Stižu sunčani dani: Sutra do 30 stepeni celzijusovih

Autor:ATV
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu vazduha do 30 stepeni Celzijusovih.
Jutro će biti pretežno vedro, na sjeveru oblačnije, lokalno oko rijeka i po kotlinama prolazna magla.
U nastavku dana oblačnost sa sjevera širiće se ka svim krajevima i ponegdje može pasti i malo kiše, a biće i dužih sunčanih perioda, dok će na jugu biti sunčanije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, a na jugu umjerena, povremeno i jaka bura.
Minimalna temperatura vazduha biće od osam do 13, na jugu oko 15, u višim predjelima od pet, a dnevna od 23 stepena na istoku do 30 na jugu i zapadu, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.
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Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Srpskoj i FBiH preovladava umjereno do pretežno oblačno i sunčano vrijeme.
Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Čemerno 13, Han Pijesak 14, Gacko i Sokolac 15, Sarajevo 18, Zvornik i Srebrenica 19, Bijeljina i Ribnik 21, Banjaluka, Doboj, Prijedor, Trebinje i Mostar 25 stepeni Celzijusovih.
/SRNA/
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