Logo

Stižu sunčani dani: Sutra do 30 stepeni celzijusovih

Autor:

ATV
12.06.2026 14:50

Komentari:

0
Стижу сунчани дани: Сутра до 30 степени целзијусових
Foto: Pexels

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu vazduha do 30 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti pretežno vedro, na sjeveru oblačnije, lokalno oko rijeka i po kotlinama prolazna magla.

U nastavku dana oblačnost sa sjevera širiće se ka svim krajevima i ponegdje može pasti i malo kiše, a biće i dužih sunčanih perioda, dok će na jugu biti sunčanije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, a na jugu umjerena, povremeno i jaka bura.

Minimalna temperatura vazduha biće od osam do 13, na jugu oko 15, u višim predjelima od pet, a dnevna od 23 stepena na istoku do 30 na jugu i zapadu, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.

Вода испод надвожњака у Бањалуци

Banja Luka

Haos u Banjaluci: Automobili se kao čamci probijaju kroz vodu

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Srpskoj i FBiH preovladava umjereno do pretežno oblačno i sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Čemerno 13, Han Pijesak 14, Gacko i Sokolac 15, Sarajevo 18, Zvornik i Srebrenica 19, Bijeljina i Ribnik 21, Banjaluka, Doboj, Prijedor, Trebinje i Mostar 25 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sunce

Vrijeme

Vremenska prognoza

Temperatura

Komentari (0)

Više iz rubrike

Двије златне бурме једна поред друге.

Društvo

Ljubav ne poznaje godine: Najstarija mlada u Srpskoj imala 77 godina

4 h

0
Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.

Društvo

Istorijski poduhvat: U Srbiji prvi put ugrađeno vještačko srce dječaku iz Sarajeva

7 h

0
Ел Нињо се враћа, метеоролози упозоравају: Ово би могло бити најгоре до сада

Društvo

El Ninjo se vraća, meteorolozi upozoravaju: Ovo bi moglo biti najgore do sada

8 h

0
АМС упозорава возаче: Опрез!

Društvo

AMS upozorava vozače: Oprez!

9 h

0

  • Najnovije

17

34

Uhapšen zbog navođenja na prostituciju

17

33

Biznis klub: Najaktuelnije biznis teme

17

28

Neizlječiva bolest pobjeđena: „Osjećam se blagosloveno“

17

25

Užas: Par tjerao bolesnog muškarca da krade, držali ga bez hrane i lijekova

17

12

Vukanović "zakuvao" i sa svojim poslanikom: Savanoviću nuđeno da bude treći na listi, on to odbio

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima