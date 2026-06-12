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Istorijski poduhvat: U Srbiji prvi put ugrađeno vještačko srce dječaku iz Sarajeva

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ATV
12.06.2026 09:43

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Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.
Foto: Weverton Oliveira/Pexels

Tim ljekara Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić" uspješno je ugradio vještačko srce trinaestogodišnjem pacijentu iz Sarajeva.

Dječak, kojem je zbog teškog oboljenja srca ugrađeno vještačko srce, dobro se oporavlja, a ljekari kažu da mu je ovom intervencijom, prvom u Srbiji i na ovim prostorima, produžen život i pružena prilika da dočeka neophodnu transplantaciju srca.

Kardiohirurg Saša Borović istakao je da je malo centara u svijetu koji rade ovakve zahvate.

"Mi smo se drznuli da pomerimo granice medicine u ovoj ustanovi i zahvaljujući zajedničkom radu i iskustvu uspeli smo da to ostvarimo", rekao je Borović za RTS.

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Borović je napomenuo da je, prema uzrastu pacijenta, riječ o jednom od najrjeđih zahvata ove vrste.

"Po veličini deteta, ovo je treći takav slučaj u svetu. Dva manja pacijenta operisana su u SAD u vrhunskim centrima, a treći je sada urađen u Srbiji", naglasio je je Borović.

U poduhvatu su, osim kardiohirurga i kardiologa, učestvovali anesteziolozi, ljekari intenzivne njege i medicinske sestre.

Direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta Vladislav Vukomanović istakao je da vještačko srce ne predstavlja konačno rešenje, već "most" do transplantacije, koja će biti neophodna kada se pojavi odgovarajući donor.

"Veoma je važno što je mehanička potpora na vreme obezbeđena. Ona može da traje od nekoliko meseci do nekoliko godina, tako da se nadamo da će naš mali pacijent uspešno dočekati transplantaciju srca", rekao je Vukomanović.

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