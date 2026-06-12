El Ninjo se vraća, meteorolozi upozoravaju: Ovo bi moglo biti najgore do sada

El Ninjo ponovo jača u tropskom Pacifiku, a meteorolozi upozoravaju da bi tokom nadolazeće zime mogao dosegnuti izuzetno snažan intenzitet.

Uslovi ovog vremenskog fenomena već su prisutni, a očekuje se da će se dodatno pojačati tokom zime na sjevernoj hemisferi, saopštila je američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA).

Zbog neuobičajeno visokih temperatura mora u tropskom Pacifiku, ovaj vremenski fenomen, koji se redovno ponavlja, očekivao se mjesecima. Stručnjaci upozoravaju na mogućnost pojave ekstremnijih vremenskih prilika, poput suša i poplava, uz rizik od obaranja rekorda u globalnoj prosječnoj temperaturi.

Jedan od najjačih u istoriji

"Postoji 63 odsto šanse da će tokom novembra i januara El Ninjo dostići vrlo snažan intenzitet, što bi ga uvrstilo među najveće događaje te vrste u istoriji mjerenja, koja seže do 1950. godine", naveli su iz NOAA.

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Ovaj prirodni vremenski fenomen, koji se obično javlja svake dvije do sedam godina, posljednji put je zabilježen u periodu od 2023. do 2024. godine. Taj događaj bio je jedan od pet najsnažnijih El Ninja od početka mjerenja i značajno je doprinio tome da 2024. postane najtoplija godina od početka industrijske ere.

Uticaj na klimu

El Ninjo dodatno pogoršava posljedice klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem. Njegovi učinci se najviše osjećaju kroz intenzivne suše i poplave u različitim regijama, posebno na južnoj hemisferi. Što se tiče Evrope, prema dosadašnjim analizama, posljedice ovog fenomena na evropskom kontinentu su relativno ograničene, prenosi Dnevnik.hr.