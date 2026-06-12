Logo

El Ninjo se vraća, meteorolozi upozoravaju: Ovo bi moglo biti najgore do sada

Autor:

ATV
12.06.2026 09:20

Komentari:

0
Ел Нињо се враћа, метеоролози упозоравају: Ово би могло бити најгоре до сада
Foto: Pexels

El Ninjo ponovo jača u tropskom Pacifiku, a meteorolozi upozoravaju da bi tokom nadolazeće zime mogao dosegnuti izuzetno snažan intenzitet.

Uslovi ovog vremenskog fenomena već su prisutni, a očekuje se da će se dodatno pojačati tokom zime na sjevernoj hemisferi, saopštila je američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA).

Zbog neuobičajeno visokih temperatura mora u tropskom Pacifiku, ovaj vremenski fenomen, koji se redovno ponavlja, očekivao se mjesecima. Stručnjaci upozoravaju na mogućnost pojave ekstremnijih vremenskih prilika, poput suša i poplava, uz rizik od obaranja rekorda u globalnoj prosječnoj temperaturi.

Jedan od najjačih u istoriji

"Postoji 63 odsto šanse da će tokom novembra i januara El Ninjo dostići vrlo snažan intenzitet, što bi ga uvrstilo među najveće događaje te vrste u istoriji mjerenja, koja seže do 1950. godine", naveli su iz NOAA.

policija hrvatska

Region

Eksplozija u Zagrebu: Objekat se razletio po ulici, krov završio na željezničkoj stanici

Ovaj prirodni vremenski fenomen, koji se obično javlja svake dvije do sedam godina, posljednji put je zabilježen u periodu od 2023. do 2024. godine. Taj događaj bio je jedan od pet najsnažnijih El Ninja od početka mjerenja i značajno je doprinio tome da 2024. postane najtoplija godina od početka industrijske ere.

Uticaj na klimu

El Ninjo dodatno pogoršava posljedice klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem. Njegovi učinci se najviše osjećaju kroz intenzivne suše i poplave u različitim regijama, posebno na južnoj hemisferi. Što se tiče Evrope, prema dosadašnjim analizama, posljedice ovog fenomena na evropskom kontinentu su relativno ograničene, prenosi Dnevnik.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

El Ninjo

Vremenska prognoza

vrućina

Temperatura

Komentari (0)

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Eksplozija u Zagrebu: Objekat se razletio po ulici, krov završio na željezničkoj stanici

39 min

0
Руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједничком комесарком за права дјетета Маријом Љвовом-Беловом у Кремљу у Москви, 1. јуна 2026. године.

Svijet

Putin: Ljubav prema otadžbini i žrtva predaka ujedinjuju narod

41 min

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Svijet

Iranci pokušali napasti brodove u Ormuskom moreuzu: Amerika oborila dva drona

58 min

0
Машина за прање веша

Savjeti

Umjesto omekšivača sipajte tri kašike ove tečnosti: Veš će biti mekši nego ikada

59 min

0

Više iz rubrike

АМС упозорава возаче: Опрез!

Društvo

AMS upozorava vozače: Oprez!

1 h

0
Сунчано небо са појавом облака као симбол нагле промјене времена

Društvo

Uživajte u sunčanom danu: Danas do 27 stepeni

1 h

0
Три бунта конвертибилних марака

Društvo

Koliko su plate u Srpskoj povećane u odnosu na prošlu godinu?

1 h

0
Данас не заборавите своје упокојене: Славимо Преподобног Исакија

Društvo

Danas ne zaboravite svoje upokojene: Slavimo Prepodobnog Isakija

2 h

0

  • Najnovije

09

45

NATO smanjuje broj vojnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji

09

43

Istorijski poduhvat: U Srbiji prvi put ugrađeno vještačko srce dječaku iz Sarajeva

09

36

Ilon Mask postao prvi bilioner u istoriji

09

35

Lukašenko: Moskva je garant pravednog svjetskog poretka

09

32

Četvoro prevezeno na UKC: Nova teška nesreća na putevima u Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima