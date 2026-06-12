Umjesto omekšivača sipajte tri kašike ove tečnosti: Veš će biti mekši nego ikada

Autor:ATV
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Najjednostavnija zamjena za omekšivač možda vam već stoji u kuhinji — a da je godinama ignorišete.
Riječ je o bijelom alkoholnom sirćetu koje se može koristiti u mašini za pranje veša kao prirodna alternativa omekšivaču.
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Tokom pranja, omekšivači često ostavljaju tanak sloj na vlaknima tkanine. Vremenom taj sloj može smanjiti upojnost, naročito kod peškira.
Sirće, kao blaga kiselina, pomaže da se:
Nakon pranja, miris sirćeta ne ostaje na vešu jer isparava tokom sušenja.
U pregradu za omekšivač sipa se:
oko 3 kašike bijelog alkoholnog sirćeta (za standardno pranje)
Mašina ga automatski pušta u fazi zadnjeg ispiranja.
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Za tvrđu vodu količina se može blago povećati, dok se za osjetljive tkanine može koristiti manja doza.
Posebno se ističe efekat na peškire — postaju mekši i bolje upijaju vlagu nakon nekoliko pranja bez nakupljenih ostataka deterdženta.
Takođe, sirće može pomoći u uklanjanju neprijatnih mirisa koji se zadržavaju u vlažnom vešu.
Bijelo alkoholno sirće u umjerenim količinama uglavnom se smatra bezbjednim za mašinu i može pomoći u smanjenju kamenca u gumenim dijelovima.
Ne preporučuje se prekomjerna upotreba niti miješanje sa deterdžentima u istoj fazi pranja, prenosi Glas Srpske.
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Sirće ne zamjenjuje deterdžent — ono služi isključivo kao zamjena za omekšivač. Za pranje i uklanjanje mrlja i dalje je neophodan osnovni preparat za pranje veša.
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