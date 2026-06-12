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Umjesto omekšivača sipajte tri kašike ove tečnosti: Veš će biti mekši nego ikada

Autor:

ATV
12.06.2026 08:52

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Машина за прање веша
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Najjednostavnija zamjena za omekšivač možda vam već stoji u kuhinji — a da je godinama ignorišete.

Riječ je o bijelom alkoholnom sirćetu koje se može koristiti u mašini za pranje veša kao prirodna alternativa omekšivaču.

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Kako djeluje sirće u pranju?

Tokom pranja, omekšivači često ostavljaju tanak sloj na vlaknima tkanine. Vremenom taj sloj može smanjiti upojnost, naročito kod peškira.

Sirće, kao blaga kiselina, pomaže da se:

  • uklone ostaci deterdženta
  • smanji kamenac iz vode
  • osvježe vlakna tkanine

Nakon pranja, miris sirćeta ne ostaje na vešu jer isparava tokom sušenja.

Kako se koristi?

U pregradu za omekšivač sipa se:

oko 3 kašike bijelog alkoholnog sirćeta (za standardno pranje)

Mašina ga automatski pušta u fazi zadnjeg ispiranja.

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Za tvrđu vodu količina se može blago povećati, dok se za osjetljive tkanine može koristiti manja doza.

Peškiri kao novi

Posebno se ističe efekat na peškire — postaju mekši i bolje upijaju vlagu nakon nekoliko pranja bez nakupljenih ostataka deterdženta.

Takođe, sirće može pomoći u uklanjanju neprijatnih mirisa koji se zadržavaju u vlažnom vešu.

Da li je bezbjedno za mašinu?

Bijelo alkoholno sirće u umjerenim količinama uglavnom se smatra bezbjednim za mašinu i može pomoći u smanjenju kamenca u gumenim dijelovima.

Ne preporučuje se prekomjerna upotreba niti miješanje sa deterdžentima u istoj fazi pranja, prenosi Glas Srpske.

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Važno ograničenje

Sirće ne zamjenjuje deterdžent — ono služi isključivo kao zamjena za omekšivač. Za pranje i uklanjanje mrlja i dalje je neophodan osnovni preparat za pranje veša.

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Tagovi :

pranje veša

Odjeća

omekšivač

sirće

veš mašina

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