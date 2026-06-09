Kako rashladiti dom bez klime i ventilatora?

Prirodno hlađenje doma postoji vijekovima, a ne košta vas ni dinara struje. Dok vi razmišljate da li da upalite klimu koja vas posle boli glava, ljudi u najtoplijim dijelovima Indije rashlađuju kuće običnom zavjesom i prskalicom za vodu. Trik je toliko jednostavan da djeluje sumnjivo, a ipak radi.

Vreli vazduh koji uđe kroz prozor umije da pretvori spavaću sobu u rernu. Ventilator samo razmazuje tu toplotu po sobi. Promaja donese još topliji vazduh spolja. Klima isuši grlo i izazove glavobolju. Negdje između svih tih loših opcija krije se rješenje koje su naše prabake intuitivno koristile vešanjem mokrih čaršava na prozor.

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Indijski trik koji rashlađuje kuću bez klime

U vrelim krajevima Indije ljudi vijekovima kače zavese od biljke zvane vetiver na vrata i prozore. Tu zavjesu redovno prskaju vodom. Kada suv i vreo vazduh prođe kroz vlažnu zavjesu, voda počinje da isparava i pri tome uzima toplotu iz vazduha. Tako vazduh koji ulazi u kuću postaje hladniji i vlažniji.

Ova zavjesa se na hindiju zove „khus“ i ima blag, zemljani miris koji mnogi obožavaju. Ali srž trika nije biljka. Srž je isparavanje vode.

Kako voda hladi vazduh

Kada tečna voda prelazi u paru, troši energiju. Tu energiju uzima iz okolnog vazduha u obliku toplote. Rezultat: vazduh oko vlažne površine postaje osjetno hladniji. Isti princip osjetite kada izađete mokri iz bazena i odjednom vam je hladno na vjetru.

Zato ovaj prirodan rashladni trik najbolje radi u suvim krajevima. Ako je vazduh već vlažan i ljepljiv, isparavanje ide sporo i efekat je slabiji.

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Kako da rashladite dom bez klime već danas

Vetiver kod nas teško nabavljate, ali sam princip prilagodite onome što imate kod kuće. Evo konkretnih koraka:

Okačite vlažan, gust pamučni čaršav ili staru zavjesu preko otvorenog prozora sa kog duva vjetar

Prskalicom za cvijeće poprskajte tkaninu da bude vlažna, ali ne da kaplje

Ponovite prskanje na svakih sat vremena, čim se tkanina osuši

Ventilator okrenite da duva ka vlažnoj zavesi, a ne ka vama, pa propušta hladniji vazduh u sobu

Da li ovo zaista radi ili je gradska legenda?

Radi, ali pod uslovom. Isparavanje hladi vazduh samo dok je spoljni vazduh suv i dok kroz vlažnu tkaninu prolazi strujanje. U sparnom danu bez vjetra efekat je gotovo nikakav.

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Najveća greška koju ljudi prave: poprskaju zavesu jednom ujutru i očekuju svježinu do mraka. Tkanina se osuši za sat-dva i hlađenje prestaje. Bez ponovnog prskanja, ovo je samo mokra krpa na prozoru.

Druga česta greška je vješanje vlažne tkanine u zatvorenoj sobi bez protoka vazduha. Tada samo povećate vlažnost i prostor postane još zagušljiviji. Vazduh mora da prolazi kroz zavjesu, inače nema efekta.

(Krstarica)