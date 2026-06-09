Tri jutarnja simptoma dijabetesa: Ne ignorišite ih

Autor:ATV
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Jutarnji simptomi dijabetesa rijetko izazivaju bol, zbog čega ih mnogi ljudi godinama zanemaruju, misleći da je u pitanju umor ili loš san. Farmaceut Abas Kanani upozorava da se tri znaka dijabetesa tipa 2 najčešće uočavaju u prvim minutama nakon buđenja.
Kanani ističe tri najčešća simptoma: prekomjerna žeđ, stalna glad i učestala potreba za mokrenjem.
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Prekomjerna žeđ (polidipsija) javlja se kada organizam ne može da održi normalan nivo tečnosti. Stalna glad (polifagija) nastaje jer tijelo ne koristi efikasno energiju iz hrane. Učestalo mokrenje (poliurija) često je primjetno upravo ujutru ili tokom noći.
Ovi znaci se najčešće zanemare jer ne izazivaju bol. Ljudi ih pripisuju stresu, umoru ili promjenama u ishrani, pa dijabetes može ostati neprimijećen duže vrijeme.
Prema britanskoj zdravstvenoj službi (NHS), dodatni simptomi dijabetesa tipa 2 uključuju:
Kombinacija više simptoma je posebno važna jer može ukazivati na razvoj bolesti.
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Ukoliko se prepoznaju ovi znaci, preporučuje se pregled i provjera šećera u krvi. Dijagnoza se može postaviti jednostavnim testom.
Kod osoba koje već imaju dijagnozu, stručnjaci naglašavaju važnost doručka i lagane fizičke aktivnosti nakon jela, jer to pomaže stabilizaciji nivoa šećera u krvi.
Dijabetes se često razvija postepeno, pa je rano prepoznavanje simptoma ključno za kontrolu bolesti i prevenciju komplikacija.
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