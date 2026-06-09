Beba izbačena iz pozorišta tokom Šekspirove "Bure"

Beba koja je gugutala tokom predstave "Bura" Vilijama Šekspira, u kojoj je glavnu ulogu igrao glumac Kenet Brana, udaljena je iz sale nakon što je ometala izvođenje u pozorištu Kraljevske šekspirovske pozorišne trupe u Stratfordu na Ejvonu, rodnom mjestu slavnog engleskog pisca.

Prema navodima publike, beba je tokom prvog sata predstave uporno ispuštala zvuke, što je izazvalo nezadovoljstvo gledalaca i više pritužbi upravi pozorišta, a pojedini su tražili i povraćaj novca, prenio je britanski Telegraf.

Osoblje pozorišta je tokom pauze zamolilo majku da ostatak predstave prati iz kafića putem televizijskog prenosa, što je na kraju i učinila.

Gledaoci su naveli da je buka ometala izvođenje u relativno maloj i akustično osjetljivoj sali, zbog čega su se pojedini članovi publike okretali i izražavali nezadovoljstvo.

Neki posjetioci su ocijenili da je predstava "potpuno uništena", dok su drugi istakli da je situacija bila neprijatna i za majku djeteta, prenosi Telegraf.