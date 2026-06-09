Izrael i Iran obustavili napade: Tramp otkrio detalje

Autor:ATV
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Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da vjeruje da su Izrael i Iran obustavili napade na oko sedam dana.
On je novinarima rekao da je održao "veoma dobar" razgovor sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.
"Na njega su udarili i on je uzvratio. Ne mogu da ga krivim zbog toga. Sada su odustali i ostaviće jedni druge na miru oko sedam dana", naveo je Tramp.
Američki predsjednik juče je razgovarao sa Netanjahuom, usljed nove eskalacije sukoba sa Iranom.
Tramp je nešto kasnije objavio da Izrael i Iran žele da postignu primirje.
(Srna)
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