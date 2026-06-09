Logo
Large banner

Izrael i Iran obustavili napade: Tramp otkrio detalje

Autor:

ATV
09.06.2026 10:28

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп присуствује плеј-оф утакмици НБА финала између Њујорк Никса и Сан Антонио Спарса у Медисон Сквер Гардену у Њујорку, понедјељак, 8. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da vjeruje da su Izrael i Iran obustavili napade na oko sedam dana.

On je novinarima rekao da je održao "veoma dobar" razgovor sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

"Na njega su udarili i on je uzvratio. Ne mogu da ga krivim zbog toga. Sada su odustali i ostaviće jedni druge na miru oko sedam dana", naveo je Tramp.

Američki predsjednik juče je razgovarao sa Netanjahuom, usljed nove eskalacije sukoba sa Iranom.

Tramp je nešto kasnije objavio da Izrael i Iran žele da postignu primirje.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Izrael Iran

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тадић: Научимо судове да поштују Устав, а не људе да поштују противправне одлуке

Republika Srpska

Tadić: Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke

2 h

0
Бањалучанин пао због дроге: Ево шта је полиција пронашла

Hronika

Banjalučanin pao zbog droge: Evo šta je policija pronašla

2 h

0
Нова опасна вожња забиљежена је у Црној Гори када је возач џипа опасно претицао на путу према Цетињу.

Region

Nova divlja vožnja: Vozač džipa za dlaku izbjegao tragediju

2 h

0
полиција дастер службеници МУП-а

Hronika

Policajci Banjalučaninu oduzeli "Magnum" na ulici

2 h

0

Više iz rubrike

Полицијско возило Грчке паркирано на улици.

Svijet

Srbi u prvih pet minuta odmora ostali bez 350 evra: Dočekali ih rigorozni grčki saobraćajci

2 h

0
Возило Хитне помоћи.

Svijet

Tragedija u Rusiji: Jedna osoba poginula u eksploziji automobil-bombe

2 h

0
У дрвету крили 100 тона дроге вриједне 8.3 милијарде долара: Највећа запљена у историји Чилеа

Svijet

U drvetu krili 100 tona droge vrijedne 8.3 milijarde dolara: Najveća zapljena u istoriji Čilea

3 h

0
Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.

Svijet

Dvocifrena brojka zaraženih: Napadaju centre za liječenje opasnog virusa i pogrebnike

4 h

0

  • Najnovije

13

04

Oglasila se škola nakon tragedije: Dječak (9) se ugušio komadom krofne tokom odmora

12

50

Košarac: OHR falsifikuje Dejton, pripisao sebi status "ad hok međunarodne institucije"

12

47

Nebenzja: Pregovora nema, Kijev odbacuje sve uslove za mir

12

45

Saobraćajka u Banjaluci, gužva u saobraćaju

12

38

Vranješ: Republika Srpska je jača nego ikada

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner