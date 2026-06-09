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Tadić: Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke

Autor:

ATV
09.06.2026 10:26

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Тадић: Научимо судове да поштују Устав, а не људе да поштују противправне одлуке
Foto: ATV

Protivpravne odluke krnjeg Ustavnog suda BiH i Suda BiH ne mogu se tretirati kao vladavina prava, napisao je Ognjen Tadić, pravnik u objavi na Iksu.

"Veća društvena opasnost postoji kada sudovi ne poštuju Ustav nego kada se ne poštuju odluke takvih sudova. Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke", naveo je Tadić.

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Tagovi :

Ognjen Tadić

Ustavni sud BiH

Sud BiH

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