Tadić: Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke

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Protivpravne odluke krnjeg Ustavnog suda BiH i Suda BiH ne mogu se tretirati kao vladavina prava, napisao je Ognjen Tadić, pravnik u objavi na Iksu.

"Veća društvena opasnost postoji kada sudovi ne poštuju Ustav nego kada se ne poštuju odluke takvih sudova. Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke", naveo je Tadić. Protivpravne odluke krnjeg Ustavnog suda BiH i Suda BiH ne mogu se tretirati kao vladavina prava.

Veća društvena opasnost postoji kada sudovi ne poštuju Ustav nego kada se ne poštuju odluke takvih sudova.

Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke. — Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) June 9, 2026

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