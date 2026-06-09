Tadić: Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke

Autor:ATV
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Protivpravne odluke krnjeg Ustavnog suda BiH i Suda BiH ne mogu se tretirati kao vladavina prava, napisao je Ognjen Tadić, pravnik u objavi na Iksu.
"Veća društvena opasnost postoji kada sudovi ne poštuju Ustav nego kada se ne poštuju odluke takvih sudova. Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke", naveo je Tadić.
Protivpravne odluke krnjeg Ustavnog suda BiH i Suda BiH ne mogu se tretirati kao vladavina prava.— Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) June 9, 2026
Veća društvena opasnost postoji kada sudovi ne poštuju Ustav nego kada se ne poštuju odluke takvih sudova.
Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke.
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