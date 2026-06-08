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Predstavljen novi vizuelni identitet „Autoputeva Republike Srpske“

Autor:

Valerija Ilić
08.06.2026 19:40

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Нови визуелни идентитет Аутопутева Српске
Foto: ATV

Za tri do četiri godine Srpska bi mogla da udvostruči kilometražu auto-puteva. Preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" trenutno upravlja sa mrežom od oko 111 kilometara, a dodatnih 112 je već dogovoreno, istaknuto je na obilježavanju 17 godina rada tog preduzeća.

„Investicioni ciklus koji je u ovom momentu pokrenut u Republici Srpskoj vezano za izgradnju autoputeva prelazi 2,5 milijardi konvertibilnih maraka, sa ovim planovima koje imamo u narednih par godina to se primiče blizu 6 milijardi konvertibilnih maraka bez PDV-a, tako da morate shvatiti za jednu malu zajednicu, za jednu ekonomiju kakva je Republika Srpska ipak je to preveliki zalogaj, ali mi smo se uhvatili u koštac sa tim“, kazao je Radovan Višković, v.d. direktora JP "Autoputevi Republike Srpske"

Predstavljen je novi logo i internet portal, koji čine spoj tradicije i savremenih standarda poslovanja. Čulo se i da to preduzeće nema neizmirenih obaveza. Predsjednik Vlade kaže da je to potvrda snage preduzeća sposobnog da realizuje velike infrastrukturne projekte. Iz resornog ministarstva poručuju da su "Autoputevi Srpske" snažan oslonac u realizaciji planiranih projekata.

„Moja želja, moj plan je da oživljavanjem svih gradilišta, prije svega na trasi Prijedor – Beograd, da kažem tako, u narednom mandatu Vlada Republike Srpske, ko god da bio mandatar, predsjednik Republike, omogući prolaz auto-putem od Prijedora do prelaza Rača, odnosno do Beograda i Rume“, rekao je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

„Jednostavno u ovom momentu Autoputevi Republike Srpske su nivou zadatka, drago mi je da su obukli novo ruho, u smislu samo loga, medija, pristupačnosti građanima, taga koji funkcioniše i u Republici Srbiji, jednostavno svaki dan imamo neki novi novitet“, rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

U jednom su saglasni, prioriteti su završetak započetih projekata i ubrzanje izgradnje ključnih saobraćajnih pravaca.

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Tagovi :

Autoputevi Republike Srpske

Radovan Višković

novi vizuelni identitet

Republika Srpska

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