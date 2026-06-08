Geostrateški pravac Srpske - "Srbi neće moći da se očuvaju ako prihvate da i dalje egzistiraju u BiH"

Svi narodi u Republici Srpskoj žele da žive u miru i slozi. Srpski narod nije taj koji nameće stavove koji propagiraju razlike, ali mi ne želimo da prihvatimo diktiranje stavova od strane političkog Sarajeva i BiH. Ono što nam ide u korist je da Republika Srpska na geopolitičkoj mapi ima povoljniji položaj nego ikada. Sve to su poruke sa javne tribine Kako do ravnopravnog dogovora o budućnosti BiH.

„Srbi izgubiti identitet i neće moći da se očuvaju kao politička zajednica ako prihvate dalje egzistiranje u BiH, naglasivši da neki iz Republike Srpske pokušavaju da se nametnu kao vladajuća priča u BiH što bi bilo na štetu Srpske i njene snage“, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

U korist Republike Srpske ide i to da je nova američka administracija izrazila iskrenu želju da se postigne ravnopravan dogovor domaćih faktora u BiH, a da li će to biti realizovano zavisi i od unutrašnjih aktera, stava je akademik Darko Tanasković. Akademik Nenad Kecmanović smatra da se treba osloboditi predrasuda da BiH mora da postoji, kakva je danas, jer se tako može razgovarati bez opterećenja.

„Promjena koju je donijela nova administracija SAD jeste epohalna, jer Republika Srpska sada ima sa kim da razgovara. On je istakao da je Republika Srpska izdržala i opstala u veoma teškim okolnostima, te suštinski stasala u državu“, rekao je akademik, Darko Tanasković.

„Sve dok postoji OHR, odnosno protektorat ili poluprotektorat, to je neka vrsta kolonijalnog odnosa - rekao je Kecmanović“, poručio je Nenad Kecmanović, akademik.

Kecmanović je ocijenio da je okupaciona vlast u BiH, koja traje više od 30 godina, oduzimanjem nadležnosti mnogo toga uzela Republici Srpskoj i postigla određena rezultate na institucionalnom planu, ali da je realni politički život išao u potpuno dno.

Najavom SAD-a da će Republika Srpska imati aktivnu ulogu pri izboru visokog predstavnika počela demontaža okupacione uprave visokog predstavnika, koji više neće imati ulogu koju je do sada imao, istakao je ambassador BiH u Srbiji. Politikolozi smatraju da je Sarajevo zarobljenik prošlosti, jer se grčevito drži za poredak koji nestaje, a to je liberalno-globalistički poredak.

„Dosljednost i kontinuitet politika i svega što se radi na opstanku Srpske je ono što nas štiti i opstali smo pod velikim pritiscima. Metodologija odbrane koja je izgrađena posljednjih 20 godina je uspješna, moramo da je zadržimo i moramo da nastavimo na jačanju Srpske, jer nas jedino to može sačuvati“, rekao je ambasador BiH u Srbiji, Aleksandar Vranješ.

„Pavić je rekao da se geopolitičke karte ovog puta potencijalno otvaraju u korist Republike Srpske, te ocijenio da nema nazad kada je riječ o BiH“, rekao je Aleksandar Pavić, politikolog.

Iako u BiH nema dogovora i situacija je loša, mi kao narod ne smijemo dozvoliti da se među nas uvuče bilo kakav sukob. Najvažnije je da očuvamo jedinstvo i mir zaključak je sa javne tribine Kako do ravnopravnog dogovora o budućnosti BiH.