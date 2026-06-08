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Dodik: Saslušanje Jasenka Todorovića nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora

Autor:

ATV
08.06.2026 20:28

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Додик: Саслушање Јасенка Тодоровића наставак политичке инквизиције против слободе говора
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je saslušanje novinara Jasenka Todorovića zbog vođenja televizijske emisije nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora, slobode mišljenja, slobode medija i prava novinara da rade svoj posao i poručio da Srbi na nametanja i pritiske nikada neće poviti glavu.

Dodik je naveo da saslušanje Todorovića u SIPA predstavlja još jedan pokušaj zastrašivanja iz Sarajeva.

"Oni koji se svakodnevno zaklinju u demokratiju i evropske vrijednosti danas saslušavaju novinare zbog javne rasprave i izgovorene riječi", napisao je Dodik na Iksu.

Dodik je ukazao da je posebna ironija da inkviziciju sprovode upravo oni koji se istovremeno bore da BiH ostane jedina zemlja u Evropi u kojoj konačne odluke donosi neizabrani stranac, a ne narod i njegove institucije.

Dodik je dodao da Todorović nije izuzetak, već samo još jedan u nizu ljudi nad kojima pokušavaju da treniraju strogoću kako bi zastrašili sve ostale.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Jasenko Todorović

sloboda govora

SIPA

Tužilaštvo BiH

RTRS

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