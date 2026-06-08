Dodik: Saslušanje Jasenka Todorovića nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora

Autor:ATV
Komentari:1
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je saslušanje novinara Jasenka Todorovića zbog vođenja televizijske emisije nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora, slobode mišljenja, slobode medija i prava novinara da rade svoj posao i poručio da Srbi na nametanja i pritiske nikada neće poviti glavu.
Dodik je naveo da saslušanje Todorovića u SIPA predstavlja još jedan pokušaj zastrašivanja iz Sarajeva.
"Oni koji se svakodnevno zaklinju u demokratiju i evropske vrijednosti danas saslušavaju novinare zbog javne rasprave i izgovorene riječi", napisao je Dodik na Iksu.
Dodik je ukazao da je posebna ironija da inkviziciju sprovode upravo oni koji se istovremeno bore da BiH ostane jedina zemlja u Evropi u kojoj konačne odluke donosi neizabrani stranac, a ne narod i njegove institucije.
Saslušanje novinara Jasenka Todorovića zbog vođenja televizijske emisije predstavlja još jedan pokušaj zastrašivanja iz Sarajeva.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 8, 2026
To je nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora, slobode mišljenja, slobode medija i prava novinara da rade svoj posao. Oni koji se svakodnevno…
Dodik je dodao da Todorović nije izuzetak, već samo još jedan u nizu ljudi nad kojima pokušavaju da treniraju strogoću kako bi zastrašili sve ostale.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h4
Republika Srpska
2 h1
Najnovije
20
43
20
40
20
32
20
28
20
16
Trenutno na programu