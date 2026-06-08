Dodik: Saslušanje Jasenka Todorovića nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je saslušanje novinara Jasenka Todorovića zbog vođenja televizijske emisije nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora, slobode mišljenja, slobode medija i prava novinara da rade svoj posao i poručio da Srbi na nametanja i pritiske nikada neće poviti glavu.

Dodik je naveo da saslušanje Todorovića u SIPA predstavlja još jedan pokušaj zastrašivanja iz Sarajeva.

"Oni koji se svakodnevno zaklinju u demokratiju i evropske vrijednosti danas saslušavaju novinare zbog javne rasprave i izgovorene riječi", napisao je Dodik na Iksu.

Dodik je ukazao da je posebna ironija da inkviziciju sprovode upravo oni koji se istovremeno bore da BiH ostane jedina zemlja u Evropi u kojoj konačne odluke donosi neizabrani stranac, a ne narod i njegove institucije.

Saslušanje novinara Jasenka Todorovića zbog vođenja televizijske emisije predstavlja još jedan pokušaj zastrašivanja iz Sarajeva.



To je nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora, slobode mišljenja, slobode medija i prava novinara da rade svoj posao. Oni koji se svakodnevno… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 8, 2026

Dodik je dodao da Todorović nije izuzetak, već samo još jedan u nizu ljudi nad kojima pokušavaju da treniraju strogoću kako bi zastrašili sve ostale.