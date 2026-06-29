Ponovno pronađen fosil megalodona potvrđuje njegovu veličinu

Fosil džinovskog megalodonskog pršljena, za koji se decenijama smatralo da je izgubljen, ponovo je otkriven i analiziran, potvrđujući prethodne procjene o zastrašujućoj veličini praistorijske ajkule.

To je najveći poznati pršljen te vrste, prečnika 23 centimetra, a njegovo ponovno otkriće je naučnicima pružilo i nove uvide u život izumrlog predatora, piše ScienceAlert .

Izgubljeno decenijama, a zatim ponovo pronađeno

Čudesno otkriće dogodilo se 1978. godine u glinokopaču Gram u Danskoj, kada su paleontolozi iskopali dvadesetak pršljenova koji pripadaju jednom megalodonu. Među njima se jedan isticao prečnikom od 23 centimetra, većim od bilo kog pršljena megalodona pronađenog prije ili poslije njega. Ovo otkriće postalo je osnova za procjene maksimalne veličine džinovske ajkule (Otodus megalodon), što ukazuje na predatora koji je vladao morima tokom neogena.

Ali 1989. godine, prilikom premještanja iz jednog skladišta u drugo, vrijedni primjerak je teško oštećen i od tada se vodi kao nestao. Smatralo se da je zauvijek izgubljen, sve dok paleontolog i kustos Bent Erik Kramer Lindou iz Prirodnjačkog muzeja Danske nije primjetio kutiju sa mješanim ostacima i shvatio da ispred sebe ima dijelove nestalog fosila.

Potvrda gigantskih razmjera

Ponovo otkriveni ostaci su sada detaljno analizirani u novoj studiji, koja je potvrdila prethodna saznanja o megalodonu, ali je takođe otkrila nove informacije o njegovom načinu života.

Nauka i tehnologija Arheolozi otkrili anomalije pored Velike piramide: "Ovo što vidimo sigurno nije prirodna pojava"

„Kada su mi danske kolege prvi put rekle za pršljen, nisam mogao da vjerujem, ali sam se odmah zabrinuo zbog njegovog stanja jer su mi rekli da je pronađen jako oštećen“, rekao je za ScienceAlert glavni autor Kenšu Šimada, profesor paleobiologije na Univerzitetu DePol u Čikagu. „Najveće uzbuđenje je došlo kada sam saznao da je barem jedan pršljen sačuvao centralni dio i dijelove ivice. To je značilo da je poluprečnik bio 11,5 centimetara, odnosno da je prečnik zaista bio 23 centimetra, baš kao što je prvobitno zabilježeno. U nauci je ponovljivost podataka ključna, pa sam, kada sam potvrdio to mjerenje, bukvalno viknuo: 'To je to!'“

Slagalica zuba i pršljenova

Iako je živio relativno kratko, oko 20 miliona godina - od prije oko 23 miliona do 3,6 miliona godina - megalodon je jedan od najpoznatijih praistorijskih predatora. Deo razloga za to leži u njegovoj procjenjenoj veličini, koja je mogla dostići i do 24,3 metra, što je otprilike dužina dva gradska autobusa.

Međutim, rekonstrukcija izgleda i veličine Megalodona je stvar stručne procjene. Pošto ajkule imaju hrskavičave skelete, ne ostavljaju za sobom mnogo fosila. Kod Megalodona su to uglavnom zubi i povremeni pršljenovi, napravljeni od debele, kalcifikovane hrskavice koja može da preživi proces fosilizacije. Naučnici proučavaju djelimične pršljenove - najkompletniji pronađeni do sada imao je 141 pršljen - i upoređuju ih sa onima kod modernih ajkula kako bi procjenili koliko je veliki mogao biti drevni predator.

Ključni dokazi iz Danske

Davno izgubljeni primerak iz Grama bio je ključan u tom pogledu. Kao najveći te vrste, poslužio je kao osnova za procjene maksimalne poznate veličine tela megalodona.

„Džinovski megalodonski pršljenovi su od velikog značaja jer je veličina neophodna za razumijevanje biologije, ekološkog uticaja i obrazaca geografske rasprostranjenosti ovog izumrlog džinovskog predatora“, rekla je paleontolog Mete Elstrup iz Muzeja južne Danske u saopštenju. Nakon što je primjerak izgubljen, sve nedavne procjene veličine zasnivale su se na fotografijama pršljena, a ne na samom fosilu. Njegovo ponovno otkriće pružilo je Šimadi i njegovim kolegama ključnu proveru.

„Iako su neke dodatne pretpostavke bile uključene u procjenu dužine, ponovno otkriće pršljenova iz Danske otklanja svaku sumnju oko maksimalnog prečnika pršljenova od 23 centimetra, što je bilo ključno za procjenu dužine od 24,3 metra“, rekao je Šimada za ScienceAlert.

Neočekivani tragovi u sedimentu

Fosili pronađeni u kutiji bili su u lošem stanju. Nakon što je primerak oštećen 1989. godine, paleontolog Frank Osbek je spasao fragmente, ali je kutija očigledno pala u zaborav. Kramer Lindou je identifikovao njen sadržaj 2017. godine, ali je trebalo vremena da se sastavi. Istraživači su na kraju utvrdili da kutija sadrži dva djelimično očuvana pršljena, najmanje 185 malih fragmenata i nekoliko komada stene sa otiscima pršljenova. Nije jasno koliko, ako uopšte, originalnog primjerka nedostaje, ali čak i ovi ostaci pružaju važne informacije.

Nauka i tehnologija Otkrivena nova vrsta pauka: Ima neviđenu metod hvatanja mrava

„Dio istraživanja je obuhvatao ispitivanje uzoraka sedimenata koji okružuju pršljenove“, rekao je Šimada. „Iako su veličina i karakteristike pršljenova isključile bilo koju drugu vrstu ajkule, bio sam iznenađen kada sam pod mikroskopom pronašao mnogo fosilizovanih ajkulinih krljušti. To je navelo moj istraživački tim da ostatke ajkule protumači kao sadržaj želuca megalodona.“

Ovo otkriće se nadovezuje na nedavne studije koje su pokazale da je Megalodon bio oportunistički predator sa bogatijom ishranom nego što se ranije mislilo. To sugeriše da su najveći primjerci Megalodona možda lovili druge velike ajkule.

Blago skriveno u muzejskim kolekcijama

Megalodon je odavno nestao iz naših okeana, ostavljajući za sobom brojne zagonetke. Međutim, odgovori na neka od ovih pitanja možda već postoje u muzejskim kolekcijama, čekajući da budu otkriveni.

„Muzejske kolekcije su izuzetno važne za nauku, a mnoga moja prošla otkrića zasnovana su na muzejskim primercima sakupljenim prije mnogo godina“, rekao je Šimada za ScienceAlert. „Stoga sam prilično siguran da postoji još mnogo istorijski poznatih i nepoznatih primjeraka koji još uvek čekaju da ih naučnici ponovo otkriju i iz njih izvuku nove i uzbudljive informacije.“

Istraživanje je objavljeno u časopisu Paleontologija Elektronika.

(indeks)