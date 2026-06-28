Novčić na ruteru pojačava Vi-Fi? Test dao jasan odgovor

Ako ste tražili način da pojačate Wi-Fi signal, vjerovatno ste naišli na viralni savjet da na ruter stavite metalni novčić. Ideja je da će metal navodno bolje usmjeriti signal kroz kuću i poboljšati domet interneta. Međutim, testovi pokazuju da ovaj trik ne donosi nikakvu korist, a u pojedinim situacijama može čak i da pogorša signal.

Mjerenja pokazuju da brzina interneta i kvalitet veze ostaju isti ili su nešto lošiji nego kada se ruter koristi bez ikakvih dodataka.

Zašto novčić ne može da poboljša Wi-Fi signal

Teorija koja kruži internetom zasniva se na tvrdnji da metal može da pomogne u usmjeravanju radio talasa. Međutim, u praksi važi upravo suprotno.

Metal odbija i blokira radio talase, pa postavljanje metalnog predmeta preko ili u blizini antena rutera može da naruši način na koji se signal širi kroz prostor. Test koji je sproveo njemački portal GameStar nije pokazao nikakvo poboljšanje u kvalitetu veze, već je u pojedinim mjerenjima zabilježen i blagi pad performansi.

Šta zaista pomaže kada je Wi-Fi slab

Ako vam internet često puca ili je signal slab u pojedinim prostorijama, mnogo bolje rezultate daju provjerena rješenja.

Promjena položaja rutera često može značajno da poboljša pokrivenost doma. Ruter bi trebalo da bude postavljen na otvorenom mjestu, što dalje od debelih zidova i velikih metalnih predmeta.

Kada to nije dovoljno, Mesh sistem ili Wi-Fi pojačivač signala predstavljaju daleko efikasnije rješenje od bilo kog viralnog trika sa društvenih mreža.

(telegraf)