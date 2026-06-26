Smijemo se već 15 miliona godina: Da li je ovo tajna ljudskog govora?

Veliki čovjekoliki majmuni smiju se slično kao moderni ljudi možda već punih 15 miliona godina. To je zaključak studije naučnika sa Univerziteta u Voriku.

Ovo saznanje nudi neočekivane tragove o tome kako se razvio ljudski govor, piše EurekAlert!

Svi živi veliki čovjekoliki majmuni - šimpanze, bonobo majmuni, gorile i orangutani – smiju se. Ali do sada je bilo nejasno kako se naš smijeh mijenjao tokom miliona godina evolucije i kako bi mogao biti povezan sa razvojem govora kod ljudi.

U novoj studiji objavljenoj u žurnalu Communications Biology, istraživači sa Vorika analizirali su snimke smijeha četiri orangutana, dvije gorile, tri bonoboa, četiri šimpanze i četiri čovjeka. Kroz 140 sekvenci smeha, pronašli su isti obrazac: sve vrste proizvode smijeh sa ravnomerno raspoređenim ritmičkim intervalima između uzastopnih zvukova.

Istraživači sugerišu da je ova osnovna ritmička struktura već bila prisutna kod zajedničkog pretka prije 15 miliona godina i da je ostala izuzetno očuvana, budući da svi živi veliki čovjekoliki majmuni i dalje pokazuju isti osnovni obrazac.

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- Kako su ljudi razvili izuzetnu sposobnost govora? Govor ne ostavlja fosile, a složeni jezik postoji samo kod naše vrste. Ali pronašli smo trag star 15 miliona godina na neočekivanom mjestu: u našem smijehu. Za razliku od govora, smijeh dijele svi živi veliki čovjekoliki majmuni. Poređenjem načina na koji se različite vrste smiju, vidimo da je osnovna ritmička struktura ostala nepromenjena od našeg poslednjeg zajedničkog pretka. To je izvanredno – rekla je dr Kjara de Gregorio, istraživačica sa Odjeljenja za psihologiju Univerziteta u Voriku.

Istraživači su otkrili da je, dok je osnovni ritam ostao konstantan, ljudski smijeh postao brži, raznolikiji i dobio je sofisticiranu kontrolu zavisnu od konteksta. Među velikim čovjekolikim majmunima, jedino ljudi imaju sposobnost da kontrolišu kada i kako se smiju u zavisnosti od situacije: nekontrolisani smijeh pri golicanju oštro se razlikuje od učtivog smeha na sastanku, nervoznog smeha nakon greške ili zaraznog smijeha koji se širi kroz grupu prijatelja. To je isti osnovni ritam, ali oblikovan svjesnom kontrolom radi prenošenja različitih emocija i namjera.

Nalazi ove studije ukazuju na to da su tokom evolucije velikih čovjekolikih majmuna naši preci postepeno razvijali veću kontrolu nad vremenskim rasporedom svojih vokalizacija, uključujući smeh. Sofisticirana vokalna kontrola je fundamentalni gradivni blok govora.

(telegraf)