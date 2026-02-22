Prizor koji slama srce: Nakon odbacivanja majmunče Panč konačno stekao prijatelja

Srceparajući prizor iz Zoološkog vrta u Japanu obišao je planetu i izazvao emotivne reakcije korisnika gde je šestomesečno Makakiji mladunče, nazvano Panč, koje je majka odbacila, pa zatim i drugi majmuni iz Zoo vrta, pa je utehu pronašao u plišanom orangutanu. Međutim. ova priča ipak ima srećan kraj, jer po novim snimcima koji kruže društvenim mrežama. Panč je konačno uspio da stekne prijatelja i izgleda drugu majku.

Podsjetimo, majmun je postao viralna senzacija pošto su na mrežama osvanuli snimci na kojima čvrsto grli plišanu igračku, koja mu vjerovatno služi kao “zamjena” za majku.

Prema izvještajima lokalnih medija, Panč je rođen jula 2025. godine, ali ga je majka ubrzo odbacila. Tada su na scenu stupili čuvari zoo vrta, koji su ga preuzeli i hranili, pažljivo prateći njegov razvoj.

Bebe majmuni se instinktivno drže svojih majki, pa su čuvari ponudili Panču ćebad i plišane igračke kako bi mu ublažili osjećaj anksioznosti i napuštenosti. Od tada ne ispušta plišanog orangutana.

Panč je u međuvremenu bio odbijen i od strane grupe, pa se vezao za čuvara Zoo vrta koji ih hrani.

Ovo je izazvalo jake reakcije na društvenim mrežama, a sada je korisnicima laknulo kad su vidjeli da je Panč stekao prijatelja. Ovaj mali majmun je ujedino svijet koji je navijao za njega, a mnogi ljudi su komentarisali na društvenim mrežama: "Hoću da odletim u Japan da ga usvojim". Mnogi su zaplakali na ovaj prizor i prokomentarisali "Molim vas javite da je Panč dobro"....

Sad se. izgleda, Panč uklapa u društvo i dobija pomoć od nekih starijih majmuna. Na preslatkom snimku se vidi kako ga uče da se penje.