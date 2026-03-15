Karambol u tunelu: Sudarilo se pet vozila, ima povrijeđenih

U tunelu Drenik u Srebreniku danas, u nedjelju, 15. marta, sudarilo se pet vozila, a tri osobe su povrijeđene, javljaju federalni mediji.

Nezgoda se dogodila oko 11.30 na magistralnom putu Tuzla - Srebrenik, rečeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Povrijeđene osobe prevezene su u bolnicu, a više informacija trebalo bi da bude poznato naknadno. Saobraćaj se trenutno odvija bez zastoja, pišu Nezavisne.

"Normalizovan je saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla - Srebrenik, u tunelu Drenik", rečeno je iz BIHAMK-a.