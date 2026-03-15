Detalji krvavog pira: Hrvat pratio Avganistance, pa ih napao nožem

U ranim večernjim satima u subotu, 34-godišnji Hrvat napao je nožem dvije osobe u centru Linca. On je još popodne najavio svojoj supruzi da će krenuti u krvavi pir i da želi da ubije čovjeka.

Supruga je obavijestila policiju, ali je tokom potrage došlo do krvoprolića u oblasti Bizmarštrase. Hrvat je nožem nasrnuo na 24-godišnjeg Avganistanca, a na uglu sa Landštraseom napadač je izbo još jednog čovjeka, 26-godišnjaka, takođe porijeklom iz Avganistana.

Druga žrtva je ubrzo nakon toga preminula u Univerzitetskoj klinici Kepler od zadobijenih povreda. Prva žrtva je sa teškim povredama prebačena u urgentni centar, ali se nalazi van životne opasnosti.

Zločinu je prethodila manja rasprava na ulici. Hrvat je navodno maltretirao jednog njemu nepoznatog vozača, izjavio je portparol policije u nedjelju ujutru. Trojica Avganistanaca (starosti 21, 24 i 26 godina), koji su bili na šišanju u jednoj berbernici u Bizmarštrase, umiješali su se u spor. Ukorili su Hrvata, rekavši mu da ne treba da se ponaša tako agresivno prema starijem gospodinu.

Ovaj ukor je 34-godišnjak očigledno doživio kao toliku uvredu da je pola sata kasnije, kada su trojica mladića napustila lokal i krenula ka Landštraseu, krenuo da ih prati. On je 24-godišnjaku kuhinjskim nožem zadao ubod u predjelu vrata. Trenutno se još istražuje da li je napadač sve vrijeme čekao trojicu muškaraca ili je u međuvremenu bio negdje drugdje, prenosi Telegraf.rs.

Utvrđeno je da se jedan od preostala dva Avganistanca sapleo i pao dok je pokušavao da pobjegne. Napadač mu je tada nogom stao na glavu, a zatim mu zadao ubod nožem u gornji dio tijela. Svjedoci su pritrčali u pomoć 26-godišnjaku i pružili mu prvu pomoć, ali je on ubrzo preminuo u bolnici.

Počinilac je prvobitno pobjegao, ali ga je ubrzo nakon toga u Folksgartenštrase uhapsila Jedinica za brze intervencije (SIG). Nož je zaplijenjen. Kako je policija potvrdila u nedjelju, osumnjičeni je odranije poznat organima reda. Smatra se psihički labilnom osobom, a u prošlosti je već prijavljivan zbog nasilničkih delikata i oštećenja tuđe stvari. Policija se nada dodatnim saznanjima nakon daljeg ispitivanja osumnjičenog, kao i preostala dva Avganistanca.