Logo
Large banner

Romantična prevara teška 50.000 evra: Lažni vojnik ojadio penzionerku

Autor:

ATV

15.03.2026

12:39

Komentari:

0
Романтична превара тешка 50.000 евра: Лажни војник ојадио пензионерку
Foto: Pexels

Nepoznati prevarant, koji se lažno predstavljao kao vojnik, pune dvije godine držao je u zabludi 80-godišnju Zagrepčanku.

Nakon što je shvatila da je žrtva dobro osmišljene manipulacije, penzionerka je tokom proteklog sedmice odlučila slučaj prijaviti policiji.

Prema navodima iz krivične prijave, penzionerka se osjeća prevarenom jer je nepoznatoj osobi, koja joj je rekla da je vojnik iz tzv. trećih zemalja, za razne potrebe ukupno uplatila više od 50 hiljada evra.

Put od društvenih mreža do velike pljačke

Komunikacija je započela na društvenim mrežama, gdje su prvo razmijenili poruke, a potom se dalji kontakt preselio na mobilne aplikacije. Tokom dvije godine, prevarant je strpljivo gradio odnos kako bi iznudio ogroman iznos novca.

Iz policije opet koristi priliku da apeluju na građane da ne nasjedaju na tzv. romantične prevare.

ilu-lisice-zatvor-28082025

„To je jedna od najčešćih finansijskih onlajn prevara u kojoj se prevarant pretvara da želi romantičnu vezu. Cilja žrtve na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem e-pošte kako bi ostvario protivpravnu imovinsku korist“, ističu iz PU Zagreb.

Kako operišu ovi prevaranti?

Počinioci romantičnih prevara koriste isproban scenario:

  • Lažna osjećanja: Kroz komunikaciju iskazuju snažne emocije prema žrtvi.
  • Sticanje povjerenja: Kada žrtva popusti pod pritiskom „ljubavi“, traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama.
  • Digitalna ucjena: Nerijetko traže i slanje ličnih fotografija ili video-zapisa, prenosi Jutarnji.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prevara

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner