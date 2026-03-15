Diler uhvaćen na djelu: Prodavao drogu maloljetniku nasred ulice

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. R. (39) iz okoline Svrljiga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, i N. Đ. (39) iz Niša, osumnjičenog da je počinio krivično djelo neovlašteno držanje opojnih droga.

Takođe, policija će, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, protiv sedamnaestogodišnjaka podnijeti krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašteno držanje opojnih droga.

- Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje D. R. koristi pronašla osam paketića sa oko 81 gram materije za koju se sumnja da je marihuana, dva paketića sa oko 26 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin, oko 13 grama materije za koju se sumnja da je kokain, tri sličice koje su, kako se sumnja, natopljene materijom LSD, kao i vagicu za precizno mjerenje - piše u saopštenju PU Niš.

Policajci su prethodno zatekli D. R. u trenutku kada je N. Đ. prodao paketić sa oko 1,3 grama, a sedamnaestogodišnjaku paketić sa oko 5,3 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin, prenosi Kurir.

D. R. i N. Đ. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu, dok će protiv sedamnaestogodišnjaka, po nalogu tužilaštva, krivična prijava biti podnijeta u redovnom postupku.