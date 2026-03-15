Logo
Large banner

Diler uhvaćen na djelu: Prodavao drogu maloljetniku nasred ulice

Autor:

ATV

15.03.2026

12:32

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. R. (39) iz okoline Svrljiga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, i N. Đ. (39) iz Niša, osumnjičenog da je počinio krivično djelo neovlašteno držanje opojnih droga.

Takođe, policija će, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, protiv sedamnaestogodišnjaka podnijeti krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašteno držanje opojnih droga.

споменик Милорад Пелемиш

Republika Srpska

Otkriven spomenik komandantu Miloradu Miši Pelemišu

- Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje D. R. koristi pronašla osam paketića sa oko 81 gram materije za koju se sumnja da je marihuana, dva paketića sa oko 26 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin, oko 13 grama materije za koju se sumnja da je kokain, tri sličice koje su, kako se sumnja, natopljene materijom LSD, kao i vagicu za precizno mjerenje - piše u saopštenju PU Niš.

Policajci su prethodno zatekli D. R. u trenutku kada je N. Đ. prodao paketić sa oko 1,3 grama, a sedamnaestogodišnjaku paketić sa oko 5,3 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin, prenosi Kurir.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Društvo

Cjenovni šok na pumpama: Dizel premašio 3 KM

D. R. i N. Đ. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu, dok će protiv sedamnaestogodišnjaka, po nalogu tužilaštva, krivična prijava biti podnijeta u redovnom postupku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Droga

NiŠ

Large banner

Pročitajte više

Цвијеће циклама

Savjeti

Zaboravite na skupo đubrivo za biljke: Najbolje bujaju od od ovog sastojka koji ima svaka kuća

42 min

0
Ведрани Рудан љекари рекли да има 3 мјесеца живота: ''Нећеш ми доћи на сахрану''

Scena

Vedrani Rudan ljekari rekli da ima 3 mjeseca života: ''Nećeš mi doći na sahranu''

56 min

0
Универзум их награђује: Ова 4 знака чека талас изобиља

Zanimljivosti

Univerzum ih nagrađuje: Ova 4 znaka čeka talas izobilja

57 min

0
Сплав се откачио због јаког вјетра: Евакуисано око 300 људи

Hronika

Splav se otkačio zbog jakog vjetra: Evakuisano oko 300 ljudi

1 h

0

Više iz rubrike

Сплав се откачио због јаког вјетра: Евакуисано око 300 људи

Hronika

Splav se otkačio zbog jakog vjetra: Evakuisano oko 300 ljudi

1 h

0
Насилник шутао и тукао супругу насред улице

Hronika

Nasilnik šutao i tukao suprugu nasred ulice

1 h

0
Ватрогасци, пожар

Hronika

Buktinja odnijela život: Vatrogasci zatekli stravičan prizor

1 h

0
Полиција Србија

Hronika

Teška nesreća: Mladić se zakucao u stub, nije mu bilo pomoći

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

54

Izraelski ministar spoljnih poslova otkrio da li će biti pregovora sa Iranom

12

53

Preležali ste težak kovid ili grip? Ove infekcije mogu da otvore put ka raku pluća

12

43

Počinje Sredoposna nedjelja: Ovi običaji se vezuju za četvrtu sedmicu Vaskršnjeg posta

12

39

Romantična prevara teška 50.000 evra: Lažni vojnik ojadio penzionerku

12

32

Diler uhvaćen na djelu: Prodavao drogu maloljetniku nasred ulice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner