Pavić: Postupanje Haga prema Mladiću i Karadžiću je poruka i Republici Srpskoj

SRNA

15.05.2026 15:41

Александар Павић
Foto: Youtube/Savez nezavisnih socijaldemokrata

Postupanje Haškog tribunala prema Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću je ne samo čin terorizma prema njihovim porodicama, nego i poruka Republici Srpskoj – da srpski narod smatraju neprijateljem, izjavio je Srni politikolog Aleksandar Pavić.

Pavić je naveo da je Haški tribunal osnovan isključivo da bi se krivica za ratove pripisala Srbima i na njih stavila etiketa "zločinaca i genocidnih", te dodao da je ovo maltretiranje samo nastavak.

- Vuk dlaku menja, ali ćud nikada i to će biti suština Haškog tribunala i njegovih naslednika do samog kraja, kao i onih koji izvršavaju tu jadnu i bednu zločinačku politiku - rekao je Pavić povodom odluke haškog Mehanizma da ne dozvoli generalu Ratku Mladiću da se liječi u Srbiji.

Pavić je istakao da Velika Britanija stoji i iza Haškog tribunala zajedno sa zapadnom dubokom državom i da praktično identično rade sa Radovanom Karadžićem u britanskom zatvoru i sa generalom Mladićem.

On smatra da posebno surovo postupanje prema Karadžiću i Mladiću i potpuno gaženje njihovih ljudskih prava i dostojanstva, ima svoje razloge koji imaju "nula veze" sa pravom i pravdom.

- Haški tribunal je trebalo da napiše lažnu istoriju ratova devedesetih godina u kojoj su glavni antiheroji svi srpski lideri, a Ratko Mladić i Radovan Karadžić su najistaknutiji među njima, takođe i Slobodan Milošević, ali njih dvojica pogotovo - naveo je Pavić.

Kako ocjenjuje, djelovanje Haškog tribunala treba posmatrati i kao nastavak osvete Srbima što su se "drznuli da se dignu protiv NATO-a".

Pavić smatra da će Haški tribunal ostati zabilježen crnim slovima u istoriji prava, međunarodnog prava i pravde, ali i u evropskoj istoriji uopšte, kada ona bude mogla da se slobodno piše.

