Cvijanović u SAD-u: Ukazala Mastu na neophodnost okončanja supervizije u BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je veoma zadovoljna dobrim i produktivnim sastankom sa predsjedavajućim Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske partije Brajanom Mastom.

"Nastojala sam da sagovorniku objasnim ustavnu strukturu BiH, poziciju dva entiteta i tri konstitutivna naroda, kao i važnost njenog punog uvažavanja. Takođe, ukazala sam na primjere i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca, kao i na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH", istakla je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) May 15, 2026

Cvijanović je sagovorniku izrazila potpunu saglasnost sa stavovima predstavnika američke administracije u pogledu toga da BiH mora da bude vraćena konstitutivnim narodima, a proces odlučivanja domaćim liderima i demokratskim institucijama na svim nivoima vlasti.

Brajan Mast je član Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država.

Podsjećamo, Cvijanović se nalazi u posjeti SAD-au.