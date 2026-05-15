Cvijanović u SAD-u: Ukazala Mastu na neophodnost okončanja supervizije u BiH

Autor:ATV
Komentari:1
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je veoma zadovoljna dobrim i produktivnim sastankom sa predsjedavajućim Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske partije Brajanom Mastom.
"Nastojala sam da sagovorniku objasnim ustavnu strukturu BiH, poziciju dva entiteta i tri konstitutivna naroda, kao i važnost njenog punog uvažavanja. Takođe, ukazala sam na primjere i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca, kao i na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH", istakla je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.
Veoma zadovoljna dobrim i produktivnim sastankom sa predsjedavajućim Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske partije Brajanom Mastom. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) May 15, 2026
Nastojala sam da sagovorniku objasnim ustavnu strukturu BiH, poziciju dva entiteta i tri konstitutivna… pic.twitter.com/mMGaw8cLbR
Cvijanović je sagovorniku izrazila potpunu saglasnost sa stavovima predstavnika američke administracije u pogledu toga da BiH mora da bude vraćena konstitutivnim narodima, a proces odlučivanja domaćim liderima i demokratskim institucijama na svim nivoima vlasti.
Brajan Mast je član Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država.
Podsjećamo, Cvijanović se nalazi u posjeti SAD-au.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Region
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h3
Najnovije
16
41
16
30
16
23
16
12
16
05
Trenutno na programu