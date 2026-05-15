Cvijanović u SAD-u: Ukazala Mastu na neophodnost okončanja supervizije u BiH

Autor:

ATV
15.05.2026 14:23

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић са предсједавајућим Одбора за спољне послове Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске партије Брајаном Мастом
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je veoma zadovoljna dobrim i produktivnim sastankom sa predsjedavajućim Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske partije Brajanom Mastom.

"Nastojala sam da sagovorniku objasnim ustavnu strukturu BiH, poziciju dva entiteta i tri konstitutivna naroda, kao i važnost njenog punog uvažavanja. Takođe, ukazala sam na primjere i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca, kao i na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH", istakla je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Cvijanović je sagovorniku izrazila potpunu saglasnost sa stavovima predstavnika američke administracije u pogledu toga da BiH mora da bude vraćena konstitutivnim narodima, a proces odlučivanja domaćim liderima i demokratskim institucijama na svim nivoima vlasti.

Brajan Mast je član Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država.

Podsjećamo, Cvijanović se nalazi u posjeti SAD-au.

