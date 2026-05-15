Minić o vandalskim ispadima u Sarajevu: Pokušaj zastrašivanja i širenja mržnje

15.05.2026 13:26

Саво Минић
Najoštrije osuđujemo vandalske ispade usmjerene prema srpskom kapitalu u Sarajevu, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Šaranje po objektima i prosipanje crvene boje na radnje u srpskom vlasništvu ne predstavlja napad na privatnu imovinu, nego pokušaj zastrašivanja i širenja mržnje. Očekujem od nadležnih institucija da hitno pronađu i sankcionišu odgovorne, da bi se poslala jasna poruka da nacionalna i vjerska netrpeljivost nisu prihvatljive", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Грфити у Сарајеву

BiH

U Sarajevu ispisani grafiti na srpskim radnjama, oglasila se policija

Podsjećamo, na prostorijama kompanija iz Srbije koje su otvorene u Sarajevu osvanuli su grafiti, čime je svaka radnja obilježena.

