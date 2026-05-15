Minić komentarisao izvještaj koji je podnesen protiv Petrovića

15.05.2026 12:52

Премијер Републике Српске Саво Минић
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić reagovao je na navode da su pripadnici Policijske uprave Bijeljina podnijeli Okružnom javnom tužilaštvu izvještaj protiv Gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića.

"Ljubiši Petroviću se, kao najveći grijeh, od strane Tužilaštva stavlja na teret pružanje pomoći građanima u stanju socijalne potrebe i ljudima koji žive u teškim uslovima", istakao je Minić na Iksu.

On je dodao da to sigurno nije nešto što može bilo koga inkriminisati.

"Ne razumijem medijsku pompu, pored svih drugih navodnih prijava i informacija koje se pojavljuju u javnosti", istakao je Minić.

Minić je istakao da očekuje da nadležne institucije utvrde sve činjenice do kraja i da postupaju isključivo na osnovu dokaza.

"Neophodno je ostaviti prostor pravu i činjenicama, a ne političkim ili medijskim kvalifikacijama", istakao je on.

Podsjećamo, Petrović je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja.

