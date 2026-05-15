Kako je "procurio" video gdje Stanivuković uništava SDS? "Šarmer" ponižava Blanušu

Odmah nakon pomirljive konferencije za medije na kojoj Draško Stanivuković pruža ruku SDS-u, "procurio" je video njegovog govora na sjednici Glavnog odbora gdje ponižava funkcionere SDS-a. "Procurio" je na njegovom zvaničnom kanalu.

U 50 minuta govora, Stanivuković ponižava funkcionere SDS-a. Otišao je toliko daleko da je optužio SDS kako je kandidovao nepopularnog Mirka Šarovića 2022. godine na opštim izborima, a njegova nepopularnost je koštala pobjede i Jelenu Trivić.

"U politici imate jedan paradoks koji niko ne želi da čuje. Možete na terenu biti najsnažniji, imati najviše mandata, a personalno nemati najbolje rješenje. Vrlo je moguće da imate stranku sa 5%, a imate pojedinca koji može biti šarmer, simpatičan, drag, narodu prihvatljiv i on može pobijediti. Ali je u mudrost da toga budete svjesni. Kao što je naša mudrost da budemo svjesni ovog trenutka danas", rekao je Stanivuković.

Poručuje da se probalo sa profesorom koji je dobar čovjek, ali da u politici nije stvar jesi li profesor i dobar čovjek, nego jesi li kandidat koji pobjeđuje. Ističe da mnogi od njega lično imaju dobru biografiju, ali da je on najbolji na terenu.

"Student ili profesor? Ne, student i profesor. Oboje nam treba. To je pobjednička priča. Treba nam snage da ubijedimo usijane glave. Za predsjednika treba prodornost, treba energija, strast, posvećenost. A za člana (Predsjedništva BiH) stabilnost, polako, stura ćemo, za tri dana, stani. To su te razlike. Ja ne ličim na ovog drugog, a profesor je ovaj drugi", poručuje Stanivuković.

Iako se prije držao u rukavicama, pa priče o svojoj kandidaturi za predsjednika Republike Srpske prepuštao stranačkim poslušnicima poput Branislava Borenovića i i Igora Radojičića, sada je otvoreno zatražio tu nominaciju. I ne samo to, nego je Blanuši smjestio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH.

"Rekao sam profesoru, podržao sam vas kao čovjeka. Podržite vi mene, pa i triput manje nego ja vas. Pobijediću ja, a i vi za člana Predsjedništva BiH. I onda izađete pred ljude i kažete: Znate šta je najveći zadatak profesora? Podržati i dati šansu mladom čovjeku. Evo šansa mladom čovjeku sa energijom i rezultatima, a ja ću znanjem i stabilnošću Srpsku i naš narod braniti u Sarajevu. Ljudi imamo zicer, taj zicer ja sam. Pobjeđujemo osjećam to".

Poimenično, u SDS-u su mu zasmetali Želimir Nešković, Milan Miličević, a posebnu pažnju je usmjerio na Ljubišu Petrovića.

"Nije SDS problem, par pojedinaca. Između ostalog veoma pametan, mudar član kaže: Sve godine idemo ujedinjeni u gubimo, sad idemo razjedinjeni. Je l’ moguće to? Svi zajedno gubimo, vas pola briši, sa vama drugim pola ćemo pobijediti. Ima li to logike. Rekao sam Milošu Stanišiću provjerite mu profil možda mu je hakovan. Nemojte da to vodi Republiku Srpsku. Znate šta sam predložio Branku Blanuši? Profesore pametni, a ja neobrazovani, nije problem spustiću se do kraja, možemo li uzeti pet najmudrijih glava koje smo ikada vi i ja sreli u životu. Hajdemo sjesti, 10 sati se zatvoriti i mi donijeti odluku. A ne trubači, galamdžije, ne oni koji nikada nisu imali rezultata. Neki frajko iz Doboja imao 12 glasova i on piše. Pišu ljudi koji nemaju odbore, ne može to voditi, djelujemo neozbiljno", rekao je Stanivuković.

SDS je nakon ovoga odgovorio sjednicom Glavnog odbora koja je završena konfuzno. Tokom sjednice su se otvarali šampanjci, a nakon nje isti su se prosipali. Želimir Nešković je na konferenciju za medije izašao vidno neraspoložen, a sam Ljubiša Petrović ju je napustio u jednom trenutku. Na kraju još jedna konfuzna poruka Branka Blanuše. Zaključci potvrđuju njegovu kandidaturu, ali on lično je spreman da odustane ako to od njega zatraži stranka.

Ima istine u Stanivukovićevom govoru. Šarmeri pobjeđuju. Ali, politika nije samo pobjeda na izborima. Šarmeri pobjeđuju, ali državu vode ozbiljni i odgovorni ljudi. Sva energija Stanivukovića usmjerena je na pobjedu u izbornoj noći, što najbolje pokazuje Banjaluka. Od 2024. godine, Stanivuković se isključivo bavi pripremama za 4. oktobar 2026. godine, dok Banjaluka i Banjalučani čekaju.