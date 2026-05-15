Danas isplata naknada ovim korisnicima: Izdvojeno 58 miliona KM

U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene naknade korisnicima boračko-invalidske zaštite i socijalna davanja za april.

Iz Ministarstva finansija su naveli da će za te namjene iz budžeta biti izdvojeno 58 miliona KM.

Republika Srpska Dodik: Brutalni zločin u Tuzli nije samo istorijski podatak, već rana koja peče

Isplatama će biti obuhvaćena i mjesečna naknada za korisnike iz kategorija višečlanih porodica koji ispunjavaju uslove po osnovu Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece.

Iz budžeta Srpske danas će na račune opština i gradova u Republici biti doznačena i sredstva potrebna za isplatu naknada za tuđu i njegu i pomoć.