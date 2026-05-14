Cvijanović sa Tarnerom: Zadovoljstvo izbalansiranim pristupom američke administracije

Posjeta Vašingtonu bila je prilika za razgovor sa članom Predstavničkog doma Kongresa SAD iz Republikanske stranke Majkom Tarnerom, sa kojim sam razmijenila mišljenja o trenutnoj političkoj situaciji u BiH, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Izrazila sam zadovoljstvo izbalansiranim pristupom američke administracije prema svim narodima, kao i činjenicom da po prvi put postoji i ekonomski interes prema BiH", navela je ona na Instagramu.

Istakla je da je krajnje vrijeme da domaće institucije preuzmu odgovornost za sve procese, bez stranog diktata.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas u Vašingtonu i sa Klaudijom Teni, članicom i kopredsjedavajućom srpskog kokusa u Predstavničkom domu američkog Kongresa iz Republikanske stranke.