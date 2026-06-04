Špirić: Ušlo se u zamku da se traže krivci umjesto rješenja

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je tokom rasprave o dnevnom redu današnje sjednice da se ušlo u zamku da se traže krivci, a ne rješenja, te da delegati iz Republike Srpske nisu došli da mole nego da dogovorom pokušaju unaprijediti proces.

Špirić je istakao da nema apsolutno nevinih niti isključivih krivaca, te pozvao na dogovor jer smatra da je on ljekovit za BiH.

Istakao je da se režira dnevni red i pokušava praviti pozornica tri mjeseca pred izbore.

Špirić je rekao da se stvara paradigma iako se na prošloj sjednici pokazala volja i usvojeno sedam zakona. "I danas tvrdim da za oko 90 odsto stvari postoji saglasnost", rekao je Špirić

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dragan Čović pozvao je Predsjedništvo BiH da što prije dostavi budžet.

"Volio bih da ste danas pomenuli da dva bošnjačka člana Predsjedništva BiH usvoje budžet pa da ne raspravljamo da li ćemo imati sredstava za televiziju i neke druge aktivnosti. To niko nije pomenuo", rekao je Čović.

Čović je istakao da BiH nikada neće naprijed sve dok se bošnjačkim glasovima biraju dva bošnjačka člana Predsjedništva.

Kad je riječ o tome da se na dnevni red uvrsti zakon o električnoj energiji, Čović je pojasnio da nije na dnevnom redu samo iz razloga što su poslanici u Predstavničkom domu kroz aktivnosti u komisijama promijenili nešto što je bilo dogovoreno kada je Savjet ministara to uputio u proceduru.

"Ako neko misli da se tako može voditi politika u BiH, onda grdno griješi. Kad je berza /električne energije/ u pitanju i davno sam rekao da će to biti Mostar zato što je tako dogovoreno", rekao je Čović.