Blokada budžeta koči uvođenje NCTS sistema

Pad budžeta institucija BiH za koji juče nisu glasali Denis Bećirović i Željko Komšić, dok je Željka Cvijanović bila ZA, mogao bi izazvati mnogo više problema od političkih prepucavanja.

Dok se čeka novi krug usaglašavanja, prevoznici upozoravaju da bi mogla biti usporena i realizacija NCTS sistema, ključnog projekta za digitalizaciju carinskih procedura i brži protok robe preko granica.

Blokada budžeta institucija BiH ipak će se fakturisati građanima i privredi u Srpskoj i FBiH.

Prijedlog bi se sada trebao vratiti u Ministarstvo finansija i trezora BiH, te se naknadno uputiti ponovo u Vijeće ministara, a po usvajanju i u Predsjedništvo BiH.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara ukazuje na važnost projekata koji su neusvajanjem budžeta zaustavljeni.

"Ono što mi je posebno krivo jeste što će u okviru uprave za indirektno oporezivanje onemogućiti se uvođenje NCTS sistema koji kao takav bi trebao da povećava brzinu protoka roba, ne ljudi već roba kada su u pitanju granični prelazi", kazao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić.

Već duži period u BiH koristi se faza 5 novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema. Unapređenje na fazu 6 je ključan korak za usklađivanje sa savremenim carinskim standardima.

Ona dodatno smanjuje papirnu dokumentaciju i povećava automatizaciju procesa. Da bi se ona implementirala potrebna su dodatna finansijska sredstva iz budžeta koji je blokiran.

"Važno je napomenuti da je pristupanje Bosne i Hercegovine Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku i Konvenciji prolongirano na 2027. godinu pod uslovom da se implementira faza 6 NCTS-a", saopštili su iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Ovim putem želimo da naglasimo da je implementacija ovog projekta od ključnog interesa za privredu u Bosni i Hercegovini, jer će u protivnom BiH ostati jedina zemlja u Evropi koja nije pristupila Konvenciji, što će imati nemjerljive negativne posljedice.

Carinske procedure trenutno su najveći, od mnogobrojnih problema sa kojima se prevoznici suočavaju.

"Mada se mi nadamo stvarno da usvajanjem i primjenom tog NCTC sistema, odnosno bez papiroloških carinskih prijava da će to ići mnogo brže, jer iskreno ovako je nemoguće poslovati", izjavio je član Konzorcijuma „Logistika BiH“ Mirko Ivanović.

Porazna je činjenica što budžet nije usvojen, smatra privreda. Zbog toga su zaustavljeni pojedini procesi i važni projekti.

"2022. godine krenuli smo u realizaciju NCTS sistema, digitalizacija svih aktivnosti koje su vezane za lakši i brži promet i protek dokumenata. Taj sistem podrazumijeva da se vrši razmjena svih relevantnih dokumenata u prometu roba na jedan brz način", objasnio je direktor Područne privredne komore Banjaluka Aleksandar Ljuboja.

Budžet u Savjetu ministara usvojen je jednoglasno. Međutim, pao je u Predsjedništvu BiH. Protiv je bio Željko Komšić, uzdržan Denis Bećirović, dok je Željka Cvijanović glasala za. Budžet je bio planiran u iznosu od 1,58 milijardi KM.