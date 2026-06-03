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Darko Lazić o tragediji koja ga je zadesila: ''Ne mogu zamijeniti brata, ali sam uz njih''

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ATV
03.06.2026 18:54

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Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору
Foto: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Folker Darko Lazić pojavio se sinoć na slavlju kod Joce Stefanovića, a na istom veselju bila je njegova bivša žena Ana Sević sa sadašnjim suprugom Danielom Nedeljkovićem. On se našalio na temu razvoda, a govorio je i o aktuelnostima.

Darko je na veselje došao i donio kolegi rakiju staru četiri decenije.

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– Ovo je moj deda pekao, 40 godina stara rakija. Mnogo mi je drago što je postao ćale, zaslužio je to, pogotovo što je dobio dijete sa djevojkom koju voli – rekao je on, a na pitanje koji bi savjet dao Joci rekao je:

– Nisam za savjete, moji savjeti nisu baš najispravniji. Joca je pametan momak i snalažljiv, ne treba mu moj savjet, odabrao je pravu ženu za sebe. Rekao bih mu da čuva ženu, da ne pravi grešku koju sam ja. Ja sam ih sačuvao sve, ali nisu one mene – kroz osmijeh je rekao folker i dodao:

“Šalim se, porodica je svetinja i treba je čuvati”.

Kaže da se trudi da bude uz suprugu pokojnog brata i njegovu djecu.

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– Mi se trudimo svi da budemo zajedno na okupu stalno, ne mogu ja zamijeniti svog brata, ali mogu da budem tu uz njih koliko je to moguće ipak su to i moja djeca – rekao je on.

Za situaciju u kojoj se našla Mina Kostić koja je zadržana u psihijatrijskoj bolnici kaže:

– Jako se bavimo zahtjevnim i teškim poslom i nije nama lako. Neko ima snagu da sve to istrpi, neko ne – dodao je on, prenosi Telegraf.

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Darko Lazić

Pjevač

Brat Darka Lazića

Mina Kostić

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