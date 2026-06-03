Banjaluka ostaje u mraku: Evo gdje sutra neće biti struje

Zbog najavljenih radova na elektroenergetskim objektima, pojedini dijelovi Banjaluke sutra, 4. juna, biće privremeno bez električne energije, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Prema planu radova, isključenja su raspoređena prema sljedećem rasporedu:

Od 09.00 do 10.30 časova: Bez struje će biti dijelovi ulica Suturlija i Nadežde Petrović, te dijelovi naselja Bukvalek, Donja Kola, Pervan i Goleši.

Od 09.00 do 10.00 časova: Struju neće imati dijelovi ulica Branka Grbčića, Ivana Gorana Kovačića, Marije Dimić, Miloša Crnjanskog i Njegoševa, kao i dio naselja Petrićevac.

Od 09.00 do 14.00 časova: Električnu energiju neće imati dio Ulice Jovana Raškovića.

Od 10.30 do 12.00 časova: Bez napajanja će ostati dijelovi naselja Bastasi, Memići, Kablovi, Javorani i Tisovac.

Od 12.00 do 13.30 časova: Struju neće imati dio naselja Rekavice.

Iz "Elektrokrajine" se zahvaljuju potrošačima na razumijevanju zbog planiranih prekida u isporuci električne energije.