Banjaluka ostaje u mraku: Evo gdje sutra neće biti struje

Autor:ATV
Komentari:0
Zbog najavljenih radova na elektroenergetskim objektima, pojedini dijelovi Banjaluke sutra, 4. juna, biće privremeno bez električne energije, saopšteno je iz "Elektrokrajine".
Prema planu radova, isključenja su raspoređena prema sljedećem rasporedu:
Od 09.00 do 10.30 časova: Bez struje će biti dijelovi ulica Suturlija i Nadežde Petrović, te dijelovi naselja Bukvalek, Donja Kola, Pervan i Goleši.
Iz "Elektrokrajine" se zahvaljuju potrošačima na razumijevanju zbog planiranih prekida u isporuci električne energije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
1 h0
Banja Luka
2 h0
Banja Luka
6 h0
Banja Luka
10 h0
Najnovije
Trenutno na programu