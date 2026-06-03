Ninković: Građani bi mogli tražiti povrat novca za parking

Autor:ATV
Komentari:0
Naplata parkinga u Banjaluci od 2024. godine problem je sa kojim se suočavaju građani, a koji će potencijalno ugroziti i budžet grada ukoliko svi koji su plaćali parking u protekle dvije godine zatraže povrat novca.
Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković donio je Pravilnik o naplati parkinga, na svoju ruku, bez saglasnosti Skupštine grada te je na to sve pomenuti umjesto u Službenom glasniku grada Banjaluke i Službenom glasniku Republike Srpske, objavio u Službenom glasniku BiH.
"Što je najgore, to je onaj oglasni dio gdje i vi i ja i bilo ko može da zakupi taj prostor, plati i objavi bilo šta što je negdje u interesu javnosti. Tako da to nije onaj dio u kome organi objavljuju svoje akte i nakon određenog protoka vremena ti akti dobijaju svoju pravnu snagu. Ono što mene brine i to sam uspio vidjeti iz dopisa Ministarstva lokalne uprave i samouprave je činjenica u kome ministarstvo raži da se ponište oba akta, koja je gradonačelnik donio. I onaj koji je isticao za prva tri mjeseca i koji je istekao i ovaj drugi koji treba da istekne za nekih mjesec dana“, naglasio je Ninković.
Trenutna situacija sa naplatom parkinga otvara pitanja, kako je naglasio Ninković, poput onog – Da li građani mogu tražiti nadoknadu štete jer su očigledno plaćali parking nevažećim Pravilnikom?
Banja Luka
Samo su Stanivuković i Šmit objavljivali svoje odluke u Službenom glasniku BiH
„Da li to znači da oni imaju pravo na nadoknadu štete i mogu tražiti od gradonačelnika da iz budžeta grada vrati taj novac? To znači da gradonačelnik pravi i treći prekršaj jer je omogućio da građani s punim pravom traže da im se vrati novac i da time ošteti naš budžet, koji je za ovu godinu 285 miliona KM“, rekao je Ninković.
Predsjednik banjalučke Skupštine podsjetio je da problem s naplatom parkinga u Banjaluci datira još od 2024. godine.
„Pa odluke se ne mogu donositi bez Skupštine. Svaka jedinica lokalne samouprave i u gradu i u opštini ima svoja dva organa. Jedan je skupština grada ili opštine i drugi je gradonačelnik ili načelnik opštine. Svaki organ u jedinicama lokalne samouprave ima propisan svoje nadležnosti u skladu s Zakonom o lokalnoj samoupravi. To makar moja saznanja pokazuju, ali samo su gradonačelnik Banjaluke i gradonačelnik Bijeljine uspjeli uraditi, da uzmu sami sebi prava, koja im kao organima u jedinici lokalne samouprave ne pripadaju i da kažu, šta me briga čija je to nadležnost i da kažu šta me briga da li to treba da radi Skupština ili neki drugi organ. Ja mislim da to treba tako uraditi i ja ću to tako uraditi“, rekao je Ninković.
Sada, nakon dvije godine, ispostavilo se da ipak gradonačelnik Banjaluke ne može sam na svoju ruku donositi odluke te da to nije njegova nadležnost i da će na ovaj način donijeti samo štetu kako Gradu, tako i građanima.
„Sada vidimo da je otvorio i mogućnost da dođe do zloupotrebe budžeta, odnosno, bukvalno je stvorio mogućnost da građani s pravom traže nadoknadu štete da im se vrati novac, koji su oni uplatili, što može da izazove ozbiljne i sudske troškove. Dakle, ovdje ne pričamo da će neko platiti onu marku, dvije već i sudske troškove i advokatske troškove itd. i to mogu biti ozbiljni problemi, ako se to nastavi i nadam se da će ovo biti za nauk mladom gradonačelniku, da zna da ne može da radi mimo sistema, mimo zakona i da zakoni važe i za njega i da će kad tad doći do toga da mora da poštuje zakon i Republiku Srpsku.
Ninković je podsjetio na dosadašnju praksu, a to je da su gradonačelnici, a što su zakonski bili dužni, predlagali odluke, Skupština grada razmotri i potencijalno izglasa ili da putem amandmana vrati stare cijene od prije dvije godine i takvu odluku usvoji.
„Pošto gradonačelnik zna da ćemo mi vratiti te cijene ili na one početne ili nećemo dozvoliti povećanje cijena parkinga u gradu, onda uopšte neće da dostavi takav prijedlog akta u skupštinsku proceduru već ide onda samoinicijativno i pravi pravilnike, koji nažalost, proizvode proizvode štetu i za građane i za budžet. Imate sličnu situaciju i sa ovim, kako on voli reći – civilnim rokom. U pitanju je taj javni poziv za popunjavanje već postojećih jedinica i isto ga je tako objavio. Poslao prijedlog odluke u Skupštinu, mi rekli – to nije dobro iz raznih razloga i onda je sam odlučio da to raspiše kroz javni oglas, konkurs ili kako ga je već nazvao. Objavio ga je samo na internet stranici grada i na oglasnoj tali u Gradskoj upravi“, naglasio je Ninković.
Predsjednik Skupštine grada Banjaluka kazao je da je njegova obaveza da u prilikama kada uoči pomenute ili druge nepravilnosti od strane gradonačelnika, izvijesti Ministarstvo lokalne uprave i samouprave, te nadležne istražne organe ukoliko je riječ o krivičnom djelu, informiše javnost kao i odbornike gdje se završavaju njegove mogućnosti kao predsjednika Skupštine grada.
„Te akte gradonačelnik ima rok da poništi sam u roku od 30 dana, dakle za nekih 26,27 dana. Ukoliko to ne uradi, to onda Vlada Republike Srpske može to da uradi“, rekao je Ninković.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
52 min1
Banja Luka
13 h0
Banja Luka
13 h0
Banja Luka
14 h0
Najnovije
08
54
08
50
08
46
08
41
08
40
Trenutno na programu