Ninković: Građani bi mogli tražiti povrat novca za parking

Naplata parkinga u Banjaluci od 2024. godine problem je sa kojim se suočavaju građani, a koji će potencijalno ugroziti i budžet grada ukoliko svi koji su plaćali parking u protekle dvije godine zatraže povrat novca.

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković donio je Pravilnik o naplati parkinga, na svoju ruku, bez saglasnosti Skupštine grada te je na to sve pomenuti umjesto u Službenom glasniku grada Banjaluke i Službenom glasniku Republike Srpske, objavio u Službenom glasniku BiH.

"Što je najgore, to je onaj oglasni dio gdje i vi i ja i bilo ko može da zakupi taj prostor, plati i objavi bilo šta što je negdje u interesu javnosti. Tako da to nije onaj dio u kome organi objavljuju svoje akte i nakon određenog protoka vremena ti akti dobijaju svoju pravnu snagu. Ono što mene brine i to sam uspio vidjeti iz dopisa Ministarstva lokalne uprave i samouprave je činjenica u kome ministarstvo raži da se ponište oba akta, koja je gradonačelnik donio. I onaj koji je isticao za prva tri mjeseca i koji je istekao i ovaj drugi koji treba da istekne za nekih mjesec dana“, naglasio je Ninković.

Trenutna situacija sa naplatom parkinga otvara pitanja, kako je naglasio Ninković, poput onog – Da li građani mogu tražiti nadoknadu štete jer su očigledno plaćali parking nevažećim Pravilnikom?

Banja Luka Samo su Stanivuković i Šmit objavljivali svoje odluke u Službenom glasniku BiH

„Da li to znači da oni imaju pravo na nadoknadu štete i mogu tražiti od gradonačelnika da iz budžeta grada vrati taj novac? To znači da gradonačelnik pravi i treći prekršaj jer je omogućio da građani s punim pravom traže da im se vrati novac i da time ošteti naš budžet, koji je za ovu godinu 285 miliona KM“, rekao je Ninković.

Predsjednik banjalučke Skupštine podsjetio je da problem s naplatom parkinga u Banjaluci datira još od 2024. godine.

Kako se donose odluke bez saglasnosti Skupštine grada?

„Pa odluke se ne mogu donositi bez Skupštine. Svaka jedinica lokalne samouprave i u gradu i u opštini ima svoja dva organa. Jedan je skupština grada ili opštine i drugi je gradonačelnik ili načelnik opštine. Svaki organ u jedinicama lokalne samouprave ima propisan svoje nadležnosti u skladu s Zakonom o lokalnoj samoupravi. To makar moja saznanja pokazuju, ali samo su gradonačelnik Banjaluke i gradonačelnik Bijeljine uspjeli uraditi, da uzmu sami sebi prava, koja im kao organima u jedinici lokalne samouprave ne pripadaju i da kažu, šta me briga čija je to nadležnost i da kažu šta me briga da li to treba da radi Skupština ili neki drugi organ. Ja mislim da to treba tako uraditi i ja ću to tako uraditi“, rekao je Ninković.

Sada, nakon dvije godine, ispostavilo se da ipak gradonačelnik Banjaluke ne može sam na svoju ruku donositi odluke te da to nije njegova nadležnost i da će na ovaj način donijeti samo štetu kako Gradu, tako i građanima.

„Sada vidimo da je otvorio i mogućnost da dođe do zloupotrebe budžeta, odnosno, bukvalno je stvorio mogućnost da građani s pravom traže nadoknadu štete da im se vrati novac, koji su oni uplatili, što može da izazove ozbiljne i sudske troškove. Dakle, ovdje ne pričamo da će neko platiti onu marku, dvije već i sudske troškove i advokatske troškove itd. i to mogu biti ozbiljni problemi, ako se to nastavi i nadam se da će ovo biti za nauk mladom gradonačelniku, da zna da ne može da radi mimo sistema, mimo zakona i da zakoni važe i za njega i da će kad tad doći do toga da mora da poštuje zakon i Republiku Srpsku.

Ninković je podsjetio na dosadašnju praksu, a to je da su gradonačelnici, a što su zakonski bili dužni, predlagali odluke, Skupština grada razmotri i potencijalno izglasa ili da putem amandmana vrati stare cijene od prije dvije godine i takvu odluku usvoji.

„Pošto gradonačelnik zna da ćemo mi vratiti te cijene ili na one početne ili nećemo dozvoliti povećanje cijena parkinga u gradu, onda uopšte neće da dostavi takav prijedlog akta u skupštinsku proceduru već ide onda samoinicijativno i pravi pravilnike, koji nažalost, proizvode proizvode štetu i za građane i za budžet. Imate sličnu situaciju i sa ovim, kako on voli reći – civilnim rokom. U pitanju je taj javni poziv za popunjavanje već postojećih jedinica i isto ga je tako objavio. Poslao prijedlog odluke u Skupštinu, mi rekli – to nije dobro iz raznih razloga i onda je sam odlučio da to raspiše kroz javni oglas, konkurs ili kako ga je već nazvao. Objavio ga je samo na internet stranici grada i na oglasnoj tali u Gradskoj upravi“, naglasio je Ninković.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka kazao je da je njegova obaveza da u prilikama kada uoči pomenute ili druge nepravilnosti od strane gradonačelnika, izvijesti Ministarstvo lokalne uprave i samouprave, te nadležne istražne organe ukoliko je riječ o krivičnom djelu, informiše javnost kao i odbornike gdje se završavaju njegove mogućnosti kao predsjednika Skupštine grada.

„Te akte gradonačelnik ima rok da poništi sam u roku od 30 dana, dakle za nekih 26,27 dana. Ukoliko to ne uradi, to onda Vlada Republike Srpske može to da uradi“, rekao je Ninković.