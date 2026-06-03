Novi slučaj zlostavljanja pasa u Hrvatskoj: Uginuli u najgorim mukama

Rovinjska policija uhapsila je dvadesetjednogodišnjaka zbog osnovane sumnje da je počinio dva krivična djela ubijanja ili mučenja životinja.

Prema policijskim navodima, iživljavanje je trajalo čitavu godinu. Od maja prošle do maja ove godine, na području Bala, mladić je držao njemačku ovčarku u improvizovanom boksu, uskraćujući joj osnovne uslove za život. Pas je bio izgladnjivan, dehidriran i stalno vezan, kako ne bi mogao da pobjegne.

Kako pišu hrvatski mediji, pas je u međuvremenu zadobio tešku povredu noge, ali vlasnik nije ni pokušao da mu obezbijedi veterinarsku pomoć. Da bi spriječio bilo koga da priđe životinji i pomogne joj, mladić je napravio monstruozan potez: uklonio je kvaku sa vrata boksa.

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Ostavljena na milost i nemilost, životinja je bila izložena ekstremnim temperaturama i direktnom suncu. U očajničkom pokušaju da se oslobodi, pas je pokušao da pobjegne, ali se zapleo u ogradu. Zbog teških povreda, potpune iscrpljenosti i izostanka bilo kakve njege, pas je u najgorim mukama uginuo.

Nije se zaustavio na jednom psu

Istražioci su utvrdili da ovo, nažalost, nije bio usamljen slučaj. Dvadesetjednogodišnjak se tereti i za smrt drugog nemačkog ovčara, kojeg je početkom godine držao u nehigijenskim uslovima, u improvizovanom boksu bez kućice, gdje ga je takođe izgladnjivao do smrti.

Policija ističe da je mladić, nakon uginuća pasa, pokazao potpunu ravnodušnost i, iako je bio zakonom obavezan, nije obavijestio veterinara niti nadležne službe.

Nakon završene kriminalističke obrade, osumnjičeni je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku, prenosi Dnevnik.hr.