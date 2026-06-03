Potpuni kolaps na granici s Hrvatskom: "Čekam 35 sati i nisam se pomjerio"

Na graničnim prelazima iz BiH i Srbije prema Hrvatskoj i danas se protežu kilometarske kolone kamiona, a vozači na prelazak čekaju i po nekoliko dana.

Pomaci su minimalni, a strpljenje je na izmaku, navode hrvatski mediji.

MUP Srbije oglasio se tim povodom juče, rekavši da se saobraćaj za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj odvija otežano, zbog uvođenja novog informacionog sistema Hrvatske.

Na OVOM linku pogledate stanje na graničnim prelazima.



"Prema raspoloživim informacijama, do otežanog saobraćaja došlo je usled uvođenja novog carinskog informacionog sistema Hrvatske, koji je u primeni od 1. juna, što je potvrđeno i u kontaktima sa nadležnim graničnim organima Hrvatske", saopšteno je iz MUP-a.

Kako je u utorak navedeno, na graničnom prelazu Šid i Bezdan saobraćaj na ulazu odvija se normalno, dok je na izlazu za teretna motorna vozila na snazi potpuna obustava saobraćaja.

Kako navode iz MUP-a, na graničnom prelazu Batrovci, Bačka Palanka i Bogojevo, saobraćaj teretnih motornih vozila na ulazu u Srbiju odvija se normalno, dok se na izlazu odvija usporeno.

Hrvatski mediji su danas javili da je kolona kamiona još veća nego prethodnog dana, a kako se još navodi, poslednji kamion u koloni nalazi se na udaljenosti od 45 minuta vožnje do samog prelaza.

Jedan od vozača rekao je za tamošnje medije da se nije pomerio s mjesta 35 sati.

"Nisam se pomaknuo s mjesta 35 sati, a nakon toga sam se približio prelazu za samo 500 metara", rekao je on, a prenosi Indeks.