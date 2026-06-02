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Silovao suprugu dok je spavala jer se htjela razvesti od njega

02.06.2026 20:26

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Muškarac (34) iz Splita osuđen je na jedinstvenu kaznu od šest godina zatvora zbog šest krivičnih djela počinjenih na štetu svoje supruge. Proglašen je krivim za silovanje, četiri bludne radnje i nasilje u porodici.

Sve se dešavalo prije nekoliko godina u kući oštećene, nakon što je supruga najavila da će ga napustiti. Prema presudi, silovao ju je dok je spavala, uprkos njenom izričitom protivljenju. Nisu ga zaustavile ni njene suze.

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Osim toga, u četiri navrata počinio je i bludne radnje, takođe dok je spavala. S napadima bi prestajao tek kada bi se ona probudila. Osuđen je i zbog porodičnog nasilja jer ju je svakodnevno vrijeđao, optuživao za nevjeru i tjerao da prizna aferu koje nije bilo. Prilikom jedne svađe snažno ju je odgurnuo i počeo gušiti, ali uspjela se otrgnuti i pobjeći.

Za krivično djelo silovanja osuđen je na pet godina zatvora. Za svaku od četiri bludne radnje dobio je po šest mjeseci, a za nasilje u porodici godinu dana zatvora. Sud je sve kazne objedinio u jedinstvenu kaznu od šest godina.

Uz zatvorsku kaznu, izrečene su mu i dvije sigurnosne mjere: obavezan psihosocijalni tretman te zaštitni nadzor po odsluženju kazne.

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S obzirom na to da mu je izrečena kazna viša od pet godina, osuđeniku je određen istražni zatvor. Međutim, on se nije pojavio na objavi presude. Zbog toga je obaviještena policija i izdat je nalog da ga se pronađe i sprovede na izdržavanje kazne u zatvor.

(Dalmatinski portal)

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Hrvatska

Split

Silovanje

nasilje u porodici

Policija

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