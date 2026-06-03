Akcija policije u Crnoj Gori, zadržan avion iz Beograda!

Crnogorska policija u okviru pojačanih aktivnosti povodom održavanja Samita EU-zapadni Balkan izdvojila je i kontroliše čarter let na relaciji Beograd–Tivat, kojim je jutros doputovalo oko 90 državljana Srbije, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Radio-televizija Crne Gore javila je, pozivajući se na nezvanična saznanja, da se provjerava da li među ljudima koji su stigli ima bezbjednosno interesantnih lica.

Iz policije su istakli da je avion zadržan na pisti Aerodroma Tivat radi sprovođenja detaljnih provjera osoba koja su doputovale, odnosno razloga njihove posjete, imajući u vidu pojačane bezbjednosne mjere uoči održavanja Samita.

"U toku su kontrole ovih lica i provjera osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sveobuhvatne mjere i radnje, kao i restriktivne mjere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi", naveli su iz policije.

U saopštenju se dodaje da će javnost biti blagovremeno obaviještena o daljim preduzetim aktivnostima.

Samit EU-zapadni Balkan biće održan u Tivtu u naredna dva dana.