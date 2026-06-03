Zbog sumnje da su falsifikovali potpise: CIK nije ovjerio stranku Rame Isaka za NS RS i PS BiH

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj 34. sjednici nije ovjerila prijavu za učešće na Opštim izborima 2026. godine stranci Snaga naroda – Ramo Isak za Parlamentarnu skupštinu BiH i Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Ipak, Snaga naroda će moći učestvovati na izborima za 10 kantona i federalni nivo.

BiH Ovjerene prijave 75 političkih partija i četiri nezavisna kandidata

Za ova dva nivoa prijava nije ovjerena jer imaju puno potpisa koji nisu validni, odnosno utvrđene su zloupotrebe potpisa i falsifikovanja.

“Mi ćemo nastupiti prema zakonu i ovjeriti i ovakve političke subjekte za neke niže nivoe, ali ova masovna pojava je nešto što je sramno obzirom da imamo učesnike u izbornom procesu koji će sutra možda obavljati bitne funkcije”, kazao je član CIK-a Željko Bakalar na sjednici

Na prošloj sjednici CIK-a donesen je zaključak da će svi oni koji su falsifikovali potpise biti prijavljeni Tužilaštvu BiH zbog falsifikovanja i zloupotrebe potpisa.

BiH CIK BiH: Stranke masovno krivotvorile potpise za kandidaturu

Stranka “Most 21”, iza koje stoji Amir Reko koji je planirao kandidovati Amira Pašića Faću na izborima, nije dobila ovjeru prijave ni za jedan nivo vlasti jer nemaju dovoljno potpis.

BPS Sefera Halilovića ovjerena je samo za Tuzlanski kanton i niti za jedan drugi nivo vlasti.