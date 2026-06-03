"OHR postao zlatno tele"

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i lider Ujedinjena Srpska, Nenad Stevandić, oštro je kritikovao političko djelovanje bošnjačkih lidera, ocijenivši da je oslanjanje na međunarodne faktore i Kancelariju visokog predstavnika (OHR) dovelo do političkog kraha i poteza koje je nazvao "očajničkim".

"Sluganska politika služenja strancima te navika da nagradu traže u podršci ugrožavanju Srba i Hrvata, i odsustvo državotvornog suverenizma, bošnjačke lidere je dovelo do kraha i poteza iz očaja. OHR im je zlatno tele koje su mijenjali za državu i suživot sa drugim narodima i entitetom", poručio je Stevandić na društvenoj mreži Iks.

Sluganska politika služenja strancima te navika da nagradu traže u podršci ugrožavanju Srba i Hrvata, i odustvo državotvornog suverenizma, Bošnjačke lidere je dovelo do kraha i poteza iz očaja. OHR im je zlatno tele koje su mjenjali za državu i suživot sa drugim narodima i entitetom. pic.twitter.com/E37xJHaxE8 — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) June 3, 2026

Njegova izjava dolazi u trenutku kada vlasti Republike Srpske intenzivno zagovaraju zatvaranje OHR-a, tvrdeći da bi sve nadležnosti trebalo vratiti domaćim institucijama.

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Stevandić je i ranije isticao da smatra kako je proces gašenja OHR-a već otvoren te da budućnost Bosne i Hercegovine vidi u dogovoru domaćih političkih aktera bez međunarodnog intervencionizma.