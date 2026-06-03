Čović: Nijedan od naroda nije zadovoljan trenutnim stanjem u BiH

Nijedan od naroda nije zadovoljan trenutnim stanjem u BiH, godinama se uskraćuje konstitutivnost Hrvatima, rekao je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

Na početku emisije Dragan Čović je, kroz metaforu, opisao složenu situaciju u kojoj se država nalazi.

– BiH je kao endemska stara mitska maslina, raste već stotinama godina, prošla je kroz razna iskušenja kao što su ratovi, ima tri rodne grane koje predstavljaju tri konstitutivna naroda. Ima još poneka grana koja daje rod, ali mnogo je više grana vodopija, koje su nastale s vremenom. Ko god prođe pored te masline, nastoji nešto dopuniti, obrezati, kakve već makaze ima. Zbog neznanja i nesposobnosti pokušavamo preuzeti brigu o maslini, a na neki način dogovoriti s prijateljima izvana da se sklone i da mi pokušamo napraviti snažan iskorak s onima koji razumiju šta je maslinarstvo – kaže Čović za HRT.

Što se tiče položaja Hrvata u BiH, Čović poručuje da dolazi vrijeme izbora koje traži iskorak. Ističe da su uspjeli odgovoriti na određene izazove bezbjednosti i stabilnosti unutar države.

– Kroz sve to pokušali smo kroz izrastanje lokalne zajednice osigurati koliko-toliko infrastrukturu, da mladi koji su ostali imaju razloga razmišljati o budućnosti tu. Naravno, naš evropski put je takođe bio izazov. Tu smo takođe zastali – kaže Čović.

Govori i da nijedan od naroda u BiH nije zadovoljan trenutnim stanjem u BiH. Prema njegovim riječima, nezadovoljni su i predstavnici bošnjačkog i srpskog naroda, dok hrvatski narod, koji želi biti konstitutivan, smatra da mu se ta mogućnost već godinama uskraćuje.

– Ključni izazov u BiH je opstojnost. Mi smo se obavezali da osiguramo bezbjednost BiH i normalno funkcionisanje političkim mirnim sredstvima. Ovih dana obilježavamo stradanja naših branitelja, puno je godišnjica Domovinskog rata, gdje svaki put kažemo: „Sve ono što u budućnosti radimo, radićemo strpljivo, lagano, političkim i diplomatskim sredstvima kako bismo spriječili da nikada više ne bude rata“. To je nešto što pokušavamo prenijeti na predstavnike koji danas imaju luksuz da razmišljaju malo drugačije – ističe.

Čović naglašava da je važno osigurati normalno funkcionisanje i ustavno mjesto za Hrvate u BiH. Dodaje da se istovremeno radi i na jačanju lokalne vlasti, opština i gradova, kako bi infrastruktura i uslovi bili usklađeni s evropskim standardima.

– U prvom dijelu smo uspjeli tako da smo već prije dvije godine kroz lokalne izbore uveli puno mladih ljudi koji komuniciraju na drugačiji način. Opet treba predložiti ljude koji mogu biti dobra veza između onoga što je djelovalo prije 30 godina i mlade digitalne generacije koja tek dolazi. Ta poveznica će biti ključan odgovor u ime hrvatske politike – smatra Čović.

Na kraju je zaključio da je važno „maslinu dati sposobnim i obrazovanim ljudima koji znaju brinuti o njoj“.