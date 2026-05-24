CIK BiH objavio preliminarnu listu političkih subjekata za Opšte izbore

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je preliminarnu listu prijavljenih političkih subjekata za Opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra.
Građani BiH na predstojećim izborima biraće članove Predsjedništva BiH, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kao i predstavnike u entitetskim i kantonalnim skupštinama.
U Republici Srpskoj birači će glasati i za predsjednika Republike Srpske.
Rok za prijavu političkih subjekata istekao je u petak, 22. maja, nakon čega je CIK objavio pregled svih prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata koji planiraju učestvovati na izborima.
Političke subjekte očekuje i nekoliko narednih rokova u izbornom procesu.
Do 16. juna potrebno je podnijeti prijave za ovjeru koalicija, dok je 6. juli krajnji rok za dostavljanje kandidatskih lista.
Jedan od važnijih datuma u nastavku izbornog procesa je i 5. august, kada će političke stranke prijavljivati kompenzacijske liste.
Predizborna kampanja zvanično počinje 4. septembra, dok su Opšti izbori zakazani za 4. oktobar.
Kompletnu preliminarnu listu prijavljenih političkih subjekata za Opšte izbore u BiH pogledajte na linku.
