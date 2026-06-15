Jedan znak prolazi kroz period transformacije, intuicija će biti ključna na djelu

Škorpija, u nedjelji od 15. do 21. juna 2026. godine, prolazi kroz period intenzivnih unutrašnjih previranja i promjena. Početak nedjelje vam donosi osjećaj da će se nešto važno uskoro desiti, a vaša intuicija vas rijetko vara.

Ponedjeljak i utorak su dani kada ćete morati da pokažete koliko ste uporni i posvećeni na poslu, jer će se od vas očekivati da rešite problem sa kojim drugi nisu uspjeli da se nose.

Budite spremni da vam kolege možda neće odmah otkriti sve karte. Neko bi mogao pokušati da sakrije važne informacije, ali ćete brzo shvatiti šta se dešava. U srijedu biste se mogli suočiti sa manjim zdravstvenim problemima, moguće povezanim sa varenjem ili stresom, zato se opustite.

Takođe može doći do važnih vesti od člana porodice koje će zahtjevati da budete prisutni, mirni i diskretni. Mogli biste da usmjerite svoju strastvenu prirodu ka istraživanju nove teme ili hobija koji vas već neko vrijeme privlači.

Moć intuicije i profesionalni proboj

Četvrtak bi mogao biti presudan dan za vašu karijeru. Dobićete priliku da predstavite svoje ideje ljudima koji zaista mogu napraviti razliku. Iako biste mogli biti nervozni, vaša unutrašnja snaga i ubedljivost biće vaše najveće prednosti.

U petak vas očekuje neočekivani susret sa nekim koga niste videli godinama. Ovaj susret će u vama probuditi pomešana osećanja, ali bi vam mogao dati i odgovore na neka pitanja koja vas muče već duže vreme. Kada je reč o finansijama, petak je povoljan dan za bavljenje birokratijom ili potpisivanje ugovora, ali samo ako ste pažljivo pročitali sve detalje.

Škorpija nikada ne uzima stvari zdravo za gotovo, i taj oprez će se isplatiti ove nedjelje. Nemojte se iznenaditi ako dobijete anonimnu poruku ili poklon koji će vam se dopasti – neko vam se divi iz daljine.

Duboke emocije i transformacija vikenda

Vikend donosi intenzitet u ljubavnom životu. Ako ste u vezi, strasti bi mogle da se rasplamsaju, ali pazite da se ne pretvore u nepotrebnu ljubomoru ili posesivnost. Škorpija mora da nauči da vjeruje svom partneru čak i kada se osjeća nesigurno.

Subotnje veče je idealno za iskren razgovor sa voljenom osobom o budućim planovima ili za malo vremena provedenog nasamo sa svojim mislima. Nedjelja je dan za fizičku aktivnost. Odlazak u teretanu, plivanje ili duga vožnja biciklom pomoći će vam da se oslobodite nagomilanog stresa i negativne energije.

U nedjelju popodne biste mogli da dobijete ideju da promijenite svoj izgled - možda ćete razmotriti novu tetovažu ili veliku promjenu frizure. Ovo je deo vaše potrebe za obnavljanjem. Završavate nedjelju osjećajući se kao da ste otkrili još jedan sloj svoje složene ličnosti.

Škorpija je spremna za sve što budućnost donese jer zna da je svaka kriza zapravo prilika za novi početak. U ponedjeljak ulazite sa novom dozom samopouzdanja, spremni da osvojite svet svojim nepokolebljivim duhom.

(indeks)