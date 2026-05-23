Mogu li političke stranke iz Srpske postići jedinstvo u FBiH?

Predsjednik SPS-a, Goran Selak, nedavno je pozvao na formiranje jedinstvene srpske liste u Federaciji BiH. Stavovi iz nekih od vladajućih stranaka su da ideja nije loša, dok pojedini opozicionari stava da je to za njih neprihvatljivo.

Nacionalno jedinstvo u cilju zaštite prava i interesa srpskog naroda koji živi u Federaciji BiH, ono je na šta poziva Goran Selak. To se, smatra on, može postići formiranjem jedinstvene srpske liste, pa poziva sve političke partije na taj korak.

"Pozivamo sve političke partije i sve naše ljude sa sjedištem u Republici Srpskoj da idemo zajedno kao srpska lista i da nastupimo jedinstveno u Federaciji BiH. Moramo se ujediniti i pomoći našem narodu koji živi teško, daleko od očiju javnosti i institucija", rekao je Selak.

Dobra je ideja, ali pitanje je koliko je izvodljiva, poruka je iz SNSD-a.

"Bilo bi poželjno da se Srbi ujedine. Ima ona stara kletva, koja nas prati: Ne daj Bože da se Srbi slože. Mislim da je prijedlog konstruktivan, koliko je realan, vrijeme će pokazati", kaže Sanja Vulić, potpredsjednik SNSD-a.

Nećemo sa Selakom, niti sa bilo kojoj vladajućoj partijom, poručuju iz Liste za pravdu i red. Ne vjeruju u iskrenost ovog prijedloga.

"To je za nas apsolutno neprihvatljivo. Na neki način izdali bi naše pristalice. Mi nigdje nikada nismo išli sa njima, pa tako ni u Federaciji", rekao je Nebojša Vukanović.

U Sarajevu se ne brane politički, već nacionalni interesi Srba, stav je analitičara. Zato ovaj prijedlog smatraju više nego dobrim.

"Ta zajednička lista i neki rezultat u Federaciji bi pomogao da se popravi položaj Srba u FBiH, d aimaju svoje predstavnike u zakonodavnoj, a onda i u izvršnoj vlasti. Dobra je to ideja, mislim da bi svi politički akteri trebali da je prihvate", kaže Dragomir Vuković, politički analitičar.

O nacionalnom jedinstvu dugo se priča, ali do sada ga nije bilo, a i te kako je potrebno. Kako sada stvari stoje, teško je za očekivati da će i ovaj put biti postignuto.