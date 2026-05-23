Cvijanović: Takozvani ministar Konaković nastavlja da sam sebe diskvalifikuje

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da takozvani ministar Elmedin Konaković nastavlja da diskvalifikuje samo sebe.

Konaković je tokom učestvovanja na GLOBSEK forumu u Pragu rekao da "evropske zemlje, odnosno EU treba da izaberu novog visokog predstavnika u Savjetu za implementaciju mira, a ne da slijepo slijede politiku Sjedinjenih Američkih Država".

"Njegove izjave ne odražavaju stavove Republike Srpske, (samim tim ni stavove BiH), koja smatra da je vrijeme ubijanja demokratije od strane tzv. visokih predstavnika prošlo", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je smislen jedino stav administracije SAD da lokalne institucije i predstavnici konstitutivnih naroda treba da preuzmu odgovornost za sve procese u BiH.

"Uz rješavanje nedemokratske zaostavštine djelovanja OHR-a, to je jedini način da BiH izađe iz permanentne krize", objavila je Cvijanovićeva na Iksu.