Ponovo oskrnavljen pravoslavni hram u Tuzli

Još jedan udar na pravoslavnu svetinju u Tuzli. Na hramu Svetog velikomučenika Georgija na srpskom pravoslavnom groblju Trnovac u Tuzli razvaljena su vrata i razbacani predmeti u unutrašnjosti crkve.

Prije više mjeseci oskrnavljen je hram Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli, a vjernicima su upućene prijetnje.

U Tuzli je ponovo izvršen vandalski čin skrnavljenja pravoslavnog hrama koji predstavlja kulturni i duhovni spomenik pod zaštitom BiH. Razvaljena su vrata hrama i razbacani predmeti u unutrašnjosti crkve. Sjećanje na prošlogodišnje skrnavljenje moštiju Blažene Matrone Moskovske i dalje je svježe.

Ovaj incident, prema riječima predstavnika Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH nije usamljen slučaj, već dio dugotrajnog problema koji traje decenijama.

"Sveštenici Srpske pravoslavne crkve u Tuzli, oko Tuzle, u Sarajevu, Zenici, Bihaću, to su heroji našeg naroda koji nose krst u tim malim sredinama gdje su muslimani u većini i oni se bore da očuvaju i crkvu, vjeru, tradiciju i groblje", kaže Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH i dodaje:

"Četrnaest puta su upadali, lupali, pljačkali, bacali krst, 14 puta se dešava da muslimanska policija ne može da nađe počinioce i svaki put isti odgovor, nepoznat počinilac".

Napad na crkvu u Tuzli jasno pokazuje da su napadi na srpsku imovinu u Federaciji sve učestaliji, jasan je Goran Broćeta delegat u Parlamentu Federacije BiH iz Drvara. Kako kaže, ovo pokazuje da je Federacija i dalje preplavljena ekstremistima.

"Cilj ovih ekstremista je jasan, da se što više sije strah, odnosno da se što manje Srba odluči da živi na ovim prostorima. Ovim putem ponovo pitam Ramu Isaka da li mu funkcija služi samo za selfije ili mu je u prvom redu bezbjednost građana", rekao je Goran Broćeta, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini osudilo je skrnavljenje hrama. Kako su naveli, ovakvi incidenti izazivaju zabrinutost među vjernicima i građanima.

"Zabrinjava činjenica da ovo nije prvi slučaj skrnavljenja i napada na svetinje u Tuzli. Upravo zbog toga potrebno je, osim sankcionisanja odgovornih, više raditi i na prevenciji ovakvih događaja, kroz jačanje zaštite vjerskih objekata, međusobnog poštovanja i očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa svih naroda u Bosni i Hercegovini", poručuju iz Međureligijskog vijeća u BiH.

Iz Eparhije zvorničko-tuzlanske jasno poručuju da se neće odustati od legitimne borbe za očuvanje vjerskog i kulturnog identiteta. Upućuju odlučan apel nadležnim institucijama da zaštite sigurnost pravoslavnih Srba i obnove vjeru u pravdu i ravnopravnost svih naroda.