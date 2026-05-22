Sjedinjene države BiH: Dabro traži da Hrvati dobiju republiku

22.05.2026 17:06

Јосип Дабро посланик у Хрватском Сабору тражи да Хрвати у БиХ добију своју Републику. Сједињене државе БиХ
Poslanik u hrvatskom Saboru Josip Dabro Josip Dabro iznio je stav da hrvatski narod mora imati svoju državnu jedinicu u BiH kako bi se spriječio njegov nestanak.

On predlaže zajedničku državu - Sjedinjene Države BiH koju bi činile - Republika Srpska, Bošnjačka Republika i Hrvatska Republika.

Dabro tvrdi da bi Hrvati u BiH dobijanjem svoje republike spriječili svoj nestanak u ovoj državi i da je sve ostalo laž i prevara koje nikakav izborni zakon ne može promijeniti.

"Hrvatski konstitutivni narod mora imati svoj puni suverenitet. A suvereniteta nema u političkoj teoriji i praksi bez državnog trojstva, a to su narod, zemlja i vlast. Na tom trojstvu prava tri naroda na tri nacionalne republike se jedino može uspostaviti efikasna i funkcionalna zajednička država. Sjedinjene Države Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Bošnjačka Republika, Hrvatska Republika i Sjedinjene Države Bosne i Hercegovine”, poručio je dodajući da se prilika za to ne smije propustiti "jer su nam u svijetu kod jamaca vrata otvorena”.

